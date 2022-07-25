«Игнатка, братка, дзе твая хатка?»

Такая запись осталась на военной фотографии Игната Климовича Тисецкого. Он хотел переехать в Бобруйск, но до последних дней все же остался с женой в Осмоловке – деревне, в которой вырос, которую защищал и которую освобождал.

Игнат Климович родился в 1910-м. В 1939-м был призван на Польско-­Финскую войну, а после ушел сражаться на Великую Отечественную. Три раза попадал в плен, но каждый раз ему удавалось удачно сбежать от рук немецких захватчиков. По его воспоминаниям происходило так: только лагерь станет, как его окружают и стреляют. Последний раз удалось бежать с другом из плена в Орле. После было возвращение в родную деревню. По словам близких, он был настолько изможден, что изменился внешне до неузнаваемости. Присел он на скамейку возле матери, а рядом кто-то сказал: «Рая, посмотри. Так это ж Игнат!»

…Ушел в партизанское движение. Игната Климовича поставили заведующим водяной мельницей в Осмоловке. Молол муку для партизан. Так свои были обеспечены хлебом и одеждой. Передавалось все тоже ночью.

Уже в 1944 году Игнат Климович отправился с армией и дошел до Берлина. Если в тылу он работал на мельнице, то на фронте он был сапером. На его счету больше ста удачных разминирований. Тисецкого наградили медалью «За боевые заслуги» (от 23.09.1944). В документе было также указано, что сапер саперного взвода Игнат Климович Тисецкий под артиллерийским обстрелом, про­явив мужество и отвагу, проделал проход в минном поле, чем обеспечил быстрое продвижение стрелков.

Сапер был также награжден орденом Славы III степени (от 04.01.1945), орденом Славы II степени (от 30.05.1945), медалью «За отвагу» (от 15.03.1945). Есть документы с пояснением к последней награде: «Под огнем противника, проявив образ мужества и отваги, упорно работал по сооружению моста через реку, благодаря чему постройка моста была закончена досрочно».

По рассказам его близких, Игнат Климович не любил вспоминать о войне, ведь столько лет ему приходилось хоронить друзей. Поэтому распространяться о доблестных подвигах ему было как-то не по себе. Уже на мирной земле, где надо было не кровь проливать, а растить урожай, он отдавал все силы – помогал всем, особенно вдовам. Как только запрягал коня, первым делом обрабатывал землю тем, у кого хозяйство осталось на женских плечах.

Родственники один за одним перебирались жить в Бобруйск. Он и сам был бы рад, да только жена никак не могла покинуть родную землю. Умер Игнат Климович в 2002 году, но память о нем, о его боевых заслугах живет и в родной деревне, и в нашем городе.