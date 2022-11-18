Идет сезон охоты на пушных зверей

Бобруйская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует о том, что в соответствии с приложением 3 к «Правилам охоты» утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 года №112 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 16.09.2020 года №345), с первой субботы ноября по последнее воскресенье января в светлое время суток, на территории Республики Беларусь установлен осенне – зимний сезон охоты на пушных зверей (заяц – беляк, заяц – русак, белка, куница каменная, куница лесная, хорь лесной, норка американская, ондатра). Для добычи указанных животных разрешается использовать гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов снаряженных дробью размером не более 5 мм, а на белку, куницу каменную, куницу лесную, хорька лесного, норку американскую, ондатру, также разрешается использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули от 400 до 1500 джоулей (калибр 5,6 мм). На зайца – беляка и зайца – русака разрешается охотиться ружейным способом с подхода, из засады, загоном с охотничьими собаками всех пород, в том числе безружейным способом с использованием борзых собак и ловчих птиц. На белку, куницу каменную, куницу лесную, хоря лесного, норку американскую, ондатру разрешается охотиться ружейным способом с подхода, в том числе с использованием охотничьих собак всех пород за исключением борзых, а также безружейным способом с использованием капканов и ловушек (кроме петель). При этом во всех охотах, используемые охотничьи собаки должны быть обязательно зарегистрированы в установленном порядке. Данный вид охоты разрешается исключительно в светлое время суток.

Ружейная охота на охотничьих животных ненормируемых видов, разрешается в субботу, воскресенье, в государственные праздники, праздничные дни, объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими, и в отдельные рабочие дни в случае их переноса Советом Министров Республики Беларусь на выходные дни. Пользователи охотничьих угодий вправе установить на сезон охоты дополнительные два дня в неделю, разрешенные для проведения ружейной охоты на охотничьих животных ненормируемых видов.

Обращаем внимание охотников! Отправляясь на охоту, внимательно изучите границы охотохозяйственных зон и других единиц внутрихозяйственного деления территории охотничьих угодий, в которых разрешается либо запрещается проводить охоту в соответствии с имеющейся охотничьей путевкой.

При охоте на зайца недопустимо применение и даже ношение пулевых патронов и картечи (диаметр более 5 мм).

В случае нарушения Правил охоты нарушителя ждет административная либо уголовная ответственность, а также возмещение вреда и стоимости незаконно добытой продукции.

За дополнительной информацией обращаться в Бобруйскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г. Бобруйск, ул. Береговая, д.49а, тел.: 8-0225-72-62-32, или по телефону горячей линии Госинспекции: 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Заместитель начальника

Бобруйской МРИ ОЖиРМ

И.Н. Рыжик