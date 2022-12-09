«Идем рука об руку»: белорусские ученые обеспечивают научное сопровождение работы БелАЭС

Белорусские ученые обеспечивают научное сопровождение работы БелАЭС. Об этом сообщила журналистам заместитель генерального директора по научной работе ГНУ "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны" Национальной академии наук Беларуси Тамара Корбут в пресс-центре БЕЛТА.

"Белорусские ученые работают по широкому кругу вопросов, связанных с ядерными технологиями. Что касается атомной электростанции, то помимо строительства и ввода в эксплуатацию есть ряд достаточно сложных вопросов, связанных непосредственно с работой станции, выводом ее из эксплуатации в будущем, обращением с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. Мы выполняем задания государственных программ научных исследований и госпрограммы научного обеспечения строительства атомной электростанции. Решаем как фундаментальные научные, так и прикладные вопросы. Идем рука об руку со специалистами БелАЭС. Кроме того, ядерные технологии актуальны и в сфере медицины, и в сфере сельского хозяйства", - сказала Тамара Корбут.

Она отметила, что для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации атомной станции и других ядерных установок на всех этапах жизненного цикла необходимо заниматься подготовкой молодых специалистов и способствовать наращиванию экспертного потенциала. Особое внимание уделяется кадровому вопросу. Знания передаются новому поколению от опытных специалистов. "Так как потребности у института разнообразные, мы принимаем выпускников и БГУИР, и БНТУ, и Международного государственного экологического института им. А.Д.Сахарова БГУ, а также специалистов, имеющих образование в теплофизическом, теплоэнергетическом направлениях. Также нам необходимы специалисты в области электроники, программирования. Вузы, которые готовят специалистов по этим направлениям, являются поставщиками кадров для института. В системе НАН подготовка специалистов высшей квалификации проводится через магистратуру, аспирантуру и докторантуру", - проинформировала ученый.

Развивается и международное сотрудничество. Так, белорусская делегация приняла участие в международном форуме "Атомэкспо" в Сочи 21-22 ноября. В ее составе были и представители НАН. "Мы посещали разные секции по нашей сфере интересов - это и многоцелевые исследовательские реакторы, и подготовка кадров, и лицензирование, и ядерное наследие. Состоялись также рабочие встречи с российскими специалистами", - добавила Тамара Корбут.