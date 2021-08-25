Идеальный дуэт: музыкант создает качающие треки с участием животных и это шикарно! (видео)

Мужчина под никнеймом The Kiffness создает музыку, а результатами делится в социальных сетях. Однажды он провел эксперимент, который оказался очень успешным, а на YouTube видео посмотрели миллионы раз.

В один из дней музыканту прислали ролик с участием котика, который издавал забавные и мелодичные звуки. Тогда блогер решил сделать необычный трек и приступил к работе, а процесс записал на видео. Получился идеальный дуэт, ведь котик и битмейкер создали настоящий качающий трек.

Шикарную работу оценили пользователи, а блогер приобрел популярность. Теперь у него периодически появляются новые работы с участием других животных. К слову, недавно на канале появилась "собачья опера".