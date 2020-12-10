ID-карта вместо паспорта: что изменится для белорусов
mogilevnews.by 51 0
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С 1 января вместо привычных паспортов начнут выдавать ID-карты, а для поездок за границу – биометрические паспорта. Ожидается, что это станет ключевым шагом в развитии новых электронных услуг.
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