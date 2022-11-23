И вознесся Георгий над городом… Кавалерами наград в его честь были многие выходцы из Бобруйска

Быль, похожая на легенду

В конце лихих 1990-х появление любого нового памятника было сродни чуду – их ведь больше сносили повсюду. А тут в Бобруйске на пересечении улиц Минской и Крылова вдруг вознесся святой Георгий-победоносец! Одну из перипетий, сопровождавшую создание монумента и происходившую на моих глазах, думаю, уместно вспомнить. Городом руководил тогда Владимир Федорович Романовский, по чьей инициативе, собственно, и началось возведение скульп­турного со­оружения над существовавшим уже воинским мемориалом. К работе были приглашены известный художник, заслуженный работник культуры Белорусской ССР, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Эдуард Константинович Агунович и скульптор Геннадий Васильевич Буралкин.

Уже на стадии эскизного проекта предложения его разработчиков понравились нашему мэру. Святой великомученик в облике советского солдата, разящего копьем фашистского змея-гада, вполне устраивал председателя горисполкома, не скрывавшего своих атеистических и коммунистических взглядов. Закавыка оказалась лишь в высоте памятника – верхняя его оконечность была на эскизе несколько ниже уже возведенной рядом часовни иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Владимир Федорович попросил авторов сделать монумент выше верхней точки креста на культовом здании. Конечно, менять масштабы уже готового проекта было не с руки – сроки поджимали, замечание непринципиально, да и совесть не позволяла. Тем не менее, Эдуард Константинович нашел прекрасное, примиряющее всех решение – удлинил копье в руке Георгия-победоносца на несколько десятков сантиметров. Вот так и появился в 1999 году над перекрестком Минской и Крылова второй на тот момент конный памятник в нашей стране.

За военные заслуги

В статуте же установленного 25 ноября 1769 года ордена Святого Георгия без обиняков говорилось:

«Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны не дают право быть пожалованным сим орденом. Но дается оный тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком или подали мудрые и для нашей воинской службы полезные советы…» Первую степень ордена могли получить только главнокомандующие армиями за выигранную кампанию. Второй степенью ордена награждались генералы за взятие неприятельских крепостей или за уничтожение армии противника. Третьей и четвертой степенями – генералы и офицеры, про­явившие особую личную храбрость.

В 1807 году был учрежден «Знак отличия военного ордена» для нижних чинов, в виде серебряного креста он позднее приобрел неофициальное название солдатского Георгия. Знак мог получить солдат, первым ворвавшийся в неприятельское укрепление, вызвавшийся охотником на «опасное и полезное предприятие» и с успехом исполнивший его, раненый и до конца боя оставшийся в строю, захвативший в плен неприятельского генерала, знамя или орудие. В 1856 году были введены четыре степени для солдатского Георгия. В 1913 году статут ордена поменялся вновь, в него включили дополнительные статьи и расширили описание военных подвигов по родам войск. «Знак отличия военного ордена» приобрел официальное название Георгиевского креста.

Георгиевская медаль была учреждена 10 августа 1913 года вместо медали «За храбрость». Вручалась нижним чинам за проявленные в военное или мирное время мужество и храбрость. В отличие от Георгиевского креста медаль могла выдаваться и гражданским лицам, которые совершили подвиги в бою против неприятеля. Медаль, как и Георгиевский крест, имела четыре степени, носилась на таких же колодках с Георгиевской ленточкой, что и Георгиевский крест. Степени медали отличались так же, как степени Георгиевского креста: старшие две степени – из золота; младшие две степени – из серебра; 1-я и 3-я степени – с бантом.

1 сентября 1869 года все награжденные золотым оружием были причислены к георгиевским кавалерам, но само оружие считалось отдельным самостоятельным знаком отличия. С 1913 года, согласно новому статуту ордена Святого Георгия, золотое оружие «За храбрость» стало официально именоваться Георгиевским оружием и причислялось к ордену Святого Георгия. Оно было установлено для пожалования генералам, адмиралам, штаб- и обер-офицерам – «за выдающиеся воинские подвиги, требу­ющие несом­ненного самоотвержения».

В истории оставшиеся

Самым известным кавалером ордена Святого Георгия из знакомых бобруйчанам был, конечно, генерал Николай Николаевич Раевский, который, выйдя с корпусом из Бобруйска, 11 июля 1812 года под Салтановкой близ Могилева вступил в сражение с войсками французского маршала Даву и позднее был награжден орденами Святого Георгия 2-й, 3-й и 4-й степеней.

А вот генерал Кондратенко орденом Святого Георгия 4-й степени был награжден «в воздаяние мужеству и храбрости, оказанным при 4-дневном штурме японцами крепости Порт-Артур с 6 по 10 сентября 1904 года», а буквально через месяц генерал-лейтенант был удостоен такого же ордена 3-й степени; жившая долго в нашем городе и здесь вышедшая замуж супруга Надежда Дмитриевна ожидала Романа Исидоровича в Бобруйске, но дождалась лишь гроб с телом героя…

А в годы Великой Отечественной войны отличились при освобождении нашего города тоже георгиевские кавалеры. И среди них командующий 48-й армией 1-го Белорусского фронта Прокофий Логвинович Романенко и командир 137-й стрелковой дивизии той же армии Федор Никитович Жабрев – полные кавалеры Георгиевского креста, ставшие ими в свои молодые годы.

Победоносцы из 157-го Имеретинского

Немало георгиевских кавалеров дали полки 40-й дивизии, дислоцировавшие­ся в нашем городе на Березине. Так, Петр Семенович Балуев – командир 157-го пехотного Имеретинского в 1901-1904 годах – в 1914-м был награжден Георгиевским оружием, а за бои в феврале 1916-го у озера Нарочь – орденом Святого Георгия 4-й степени. Иосиф-Болеслав Иванович Меницкий за отличие в командовании той же частью был удостоен Георгиевского оружия. Юрий Михайлович Тихменев, получивший образование в Нижегородском кадетском корпусе и в 1914-1916 годах возглавлявший 157-й Имеретинский, за боевые отличия был отмечен званием генерал-майора и Георгиевским оружием. Евгений Саввич Редько начинал поручиком 157-го пехотного, а в 1914-м – за бой 7 августа, когда своим примером, несмотря на сильный огонь артиллерии и пулеметов, поднял роту на рукопашную схватку, чем способствовал достижению успеха, – штабс-капитан был удостоен Георгиевского оружия. Антон Эмерикович Мрачковский обучался в Чугуевском пехотном юнкерском училище, откуда был выпущен в Имеретинский полк, но затем свою жизнь он связал с авиацией и в начале 1917-го был награжден Георгиевским оружием – «за то, что, состоя в чине поручика в 11-м авиационном дивизионе, 17 апреля 1915 года, управляя воздухоплавательным прибором и ведя разведку в районе Сандец-Грибов-Бобова-Ропа, обнаружил в тылу наступление крупных сил противника на фронте Громник-Горлице, своевременно эти сведения доставил, чем существенно повлиял на успешный ход дальнейших операций на фронте армии». Наконец, Михаил Иванович Медель окончил Одесское военное училище в 1908 году по 1-му разряду, из портупей-юнкеров был произведен в подпоручики и прибыл в ­157-й пехотный, откуда в 1915-м поручик был переведен в 301-й пехотный Бобруйский полк, где и удостоился ордена Святого Георгия 4-й степени, а затем и Георгиевского оружия.

Славой овеянные кутаисцы

В свое время Павел Емельянович Сакун окончил Виленское пехотное юнкерское училище и был направлен в 158-й пехотный Кутаисский полк, расквартированный в Бобруйске. Штабс-­капитаном участвовал в русско-японской войне, за храбрость в боях Первой мировой войны был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Сергей Михайлович Тиссаревский последовательно поднялся по служебной лестнице от поручика до подполковника Кутаисского полка и в нем стал георгиевским кавалером. Витольд Максимилианович Олевинский окончил Константиновское военное училище и прибыл подпоручиком в 158-й пехотный. Участник русско-японской войны, капитаном 157-го Имеретинского полка в Первую мировую участвовал в боях под Лодзью, был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени и Георгиевским оружием. Макар Иванович Ажакин окончил Чугуевское пехотное юнкерское училище по второму разряду, службу проходил в Кутаисском полку в нашем городе. За отличия в Первой мировой получил звание подполковника, а, став полковником, в 1916-м был награжден Георгиевским оружием.

Александр Казак.

Иллюстрации из открытых источников Интернета