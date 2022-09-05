И вновь рычит британский лев. Мысли, навеянные событиями 95-летней давности

Есть в тихой, санаторной, части нашего города улица, носящая имя Петра Войкова. А в белорусской столице довольно долго существовала оживленная магистраль, названная именем Иосифа Опанского. Какая между ними связь? И первый, и второй были злодейски убиты ровно 95 лет назад, находясь на важных государственных постах и борясь за укрепление молодого еще тогда СССР. Примечательно, что в обоих преступлениях был замечен ярко выраженный британский след.

Жертвами пали в борьбе роковой

Полпред СССР в Польше Войков был убит четырьмя выстрелами на варшавском вокзале, где встречал коллегу, возвращавшегося из Лондона. Дело в том, что чуть ранее, в мае 1927 года, в английской столице был совершен провокационный налет на «Аркос» – советское кооперативное общество по торговле с Англией. Несколько дней налетчики бесчинствовали, роясь во взломанных сейфах в поисках доказательств «вмешательства» советских представителей во внутренние дела Англии. Никаких компрометирующих документов обнаружить не удалось по той причине, что их не существовало в природе. Несмотря на это, английское правительство разорвало дипломатические и торговые отношения с СССР, сделав этот инцидент сигналом к открытию дипломатической блокады и изоляции Советского Союза и даже призывом к войне против него. Советское правительство решительно заявило, что не боится угроз, разоблачило английских империалистов перед всем миром как поджигателей войны. Ввиду того, что разрыв англо-советских отношений не дал желаемых результатов, партнеры по внешней политике, которых так тогда, конечно, не называли, перешли от провокаций к убийству. Первой их жертвой и стал П.Л. Войков.

По трагической случайности в тот же день 7 июня на перегоне Ждановичи – Минск произошла железнодорожная катастрофа дрезины, на которой возвращался из пограничной полосы заместитель полномочного представителя ОГПУ в Белорусском военном округе Опанский с четырьмя сотрудниками. Во время крушения он и его шофер погибли в результате террористического акта, подготовленного, как выяснилось позднее, не без участия рассчитывавших на новую мировую резню английских лордов. Как велика была ненависть к британскому льву, олицетворявшему мировое хищное зверье, стало видно в день похорон Иосифа Опанского. Улицы Минска редко видели такую грандиозную демонстрацию, собравшую тысячи трудящихся у гроба настоящего защитника молодой БССР на ее западных рубежах, являвшегося одновременно и начальником Белорусского отделения Главного таможенного управления СССР.

У любого хищника есть помощник-падальщик

Бесспорно, инициатором мировой реакции и в конце 1920-х выступала консервативная империалистическая Англия. Это она разгромила всеобщую стачку у себя в стране, подавив отважную борьбу углекопов и приняв закон против проф­союзов. Это она ничтоже сумняшеся душила китайскую революцию и выступала тюремщиком народов Индии, Египта, Южной Африки. Это она опутывала мир сетями отвратительного шпионажа и интриг, пахнувших кровью и порохом… Ничего не изменилось с тех пор в британском королевстве. Как мало что поменялось в нравах и повадках прайда, которым управляет гривастый и коронованный лев-король.

Все той же европейской гиеной остается и Польша, где всегда находили гостеприимный приют, покровительство и поддержку всякие белогвардейские организации, начиная с банд Булак-Булаховича, совершавших налеты на нашу Беларусь. И после убийства Войкова «незгинелая» не поскупилась на слова сожаления и соболезнования, обещала расследовать преступление и соответствующим образом наказать убийцу. Но когда дошло до дела, польское правительство раздумало, ибо прекрасно знало, что настоящие виновники убийства – английские твердолобые правители вкупе с лежащей под ними отечественной дефензивой. В результате суд вынес исполнителю злодейского акта белогвардейцу Каверде вердикт о пожизненном заключении и одновременно ходатайствовал перед властями о замене приговора пятнадцатью годами тюрьмы… По наводке англоязычных паханов расправились ясновельможные шакалы и с нашим Опанским…

Тени из прошлого

Конечно, Соединенное королевство, страна леди и джентльменов, сэров и пэров, свято хранило традиции не только родоначальника бокса и футбола, но и родины первого парламента и демократии, которую хоть и недолюбливал г-н Черчилль, но признал. Однако не зря же еще Пушкин назвал Туманный Альбион ­«отечеством карикатуры и пародии». В широком смысле Британия сумела окарикатурить народовластие – причем не только на своих островах, но, совместно с «самой демократической демократией – США», во всех, за малым исключением, странах третьего мира. Начав продвижение эрзац-демократии по всему земному шару еще при Чемберлене и Черчилле, они до сих пор думают, что даруют людям благо, как Бог манну небесную Моисею.

Но если раньше всю лживость этих даров англосаксонцев понимали лишь на одной шестой части суши с некоторыми сотыми долями на глобусе, то сегодня финт, достойный чемпиона мира 1966 года Бобби Мура, разгадали все. Богатое и сладкое житье английских лордов всегда основывалось на угнетении колониальных стран. Издревле метропольные купцы везли в них товары с главного острова и принуждали покупать их втри-, вчетыре-, впятьдорогов, скупая между делом туземное сырье за стеклянные бусы. После Первой мировой войны гешефты английской буржуазии расстроились – началось освободительное движение в колониях, они стали протестовать против того, чтобы их стригли, как баранов, островные фабриканты. Попытки Англии при помощи белых генералов и черных баронов надеть ярмо на красную Россию тоже окончились неудачей. А тут еще Китай восстал и расправил могучие плечи, угрожая сбросить присосавшихся клещей, клопов и вшей со своего тела.

Все хуже шли дела у британских капиталистов, вот почему всю злобу и ненависть направляли они против строившего социализм СССР. Не раз провоцировали на войну, не раз объявляли грозные ультиматумы и обвиняли Советский Союз в своих неудачах. Вторая мировая война лишь на время сделала союзниками Лондон и Москву в борьбе против коричневой чумы. После Великой Победы неистовый Уинстон с упорством строителей тоннеля под Ла-Маншем продолжил линию на обострение отношений с СССР, объявив в Фултоне печально известную «холодную войну». В конце концов она и привела так называемый коллективный Запад к давно желаемому результату – разрушению Советского Союза. Казалось бы, можно было уже успокоиться министрам-капиталистам…

Но нет, бешеные атаки по воле господ при власти и деньгах из Западного полушария и с известного острова на уже декоммунизированные территории не прекращались. В худших традициях Антанты ее преемник НАТО на штыках и в бомбовых люках понес свое величайшее достижение – «демократию» – всем не ведавшим о таковой и не знавшим ее прелестей. Демократизаторы «облагодетельствовали» страны Балкан и Ближнего Востока, Средней Азии и Прибалтики, принеся свободу хаоса и независимость лишений, посадили просвещенную Европу на иглу денежных инъекций в обмен на собачьи преданность и подгавкивание, соучастие в преступлениях против человечности. Не прочли в букварях и прописях такой демократии старательные ученики и об основах – начали сбрасывать памятники с постаментов, сотнями переименовывать прежде никому не мешавшие улицы и площади. Между тем в той же Франции тысячи объектов названы с использованием слова «Сталинград»; имя Розы Люксембург носят площади в Германии, памятник ей установлен в Берлине; в оплоте «народовластия» Старого Света и то не снесли до сих пор монументы Петру Первому и Юрию Гагарину…

Голос во имя будущего

Взрывая память о прошлом, сжигая напалмом лжи все хорошее в настоящем, соседние с нами Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония рискуют остаться без собственного будущего. Эта истина не раз подтверждалась в истории.

Осень голодная

Злее зимы;

Жерла орудий

Страшнее чумы.

Слушай, рабочий,

Ужели права

Алчная прихоть

Британского льва? – спрашивал в «Беларускай работніцы і сялянцы» поэт Иван Молчанов сразу после убийства П.Л. Войкова в 1927 году.

А поэт-трибун Владимир Маяковский бросал в лицо злодеям свои страстные и гневные слова:

Но если

протянутся ваши лапы

и нам навяжут

ужас войны,

мы Войкова красное имя

и тыщи других над собой

как знамя наше подымем

и выйдем

в решительный бой.

Ну и Николай Асеев 95 лет назад обращался к английским рабочим:

А если придется ложиться снарядам,

Вы их направляйте к застрельщикам на дом!

Чтоб от орудийного гула и свиста

Оделся бы трауром дымным

Вестминстер!

Александр Казак.

Иллюстрации из открытых

источников интернета.