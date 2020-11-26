«И в каждой строчке капелька души». Вечер поэзии прошел во Дворце искусств

Поэзия – особый мир, в котором душа отвлекается от обыденности и ощущает свободу. Поэзия делает нашу жизнь богаче, придавая обычным словам особую магию. С чего начинается поэзия? Она начинается с детства! Мы впервые слышим и запоминаем стихи в самом раннем возрасте, гораздо раньше, чем учимся читать.

25 ноября в выставочном зале Дворца искусств прошел вечер поэзии «И в каждой строчке капелька души». Ведущая вместе с участниками образцового хореографического коллектива «Крынічка» вспомнили знакомые с детства строки «У Лукоморья дуб зелёный…» из поэмы «Руслан и Людмила» Александра Пушкина, участница мероприятия продекламировала отрывок из поэмы «Крестьянские дети» Николая Некрасова, а также большое внимание во время беседы было уделено поэтам, писавшим замечательные детские стихи.

Завершением мероприятия стал просмотр фрагмента мультипликационного фильма «Телефон» Корнея Чуковского.

Ирина Овсяникова, методист культурно-массового сектора ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска».

Фото Ольги Чайковой.