Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

И папа, и спасатель! Поздравление с Днем отца от МЧС

4 0

И папа, и спасатель! Поздравление с Днем отца от МЧС

21 октября 2022 года в Беларуси впервые отпразднуют День отца.

Быть отцом это и сложно, и радостно, но в любом случае - это счастье!

Спасатели Могилевщины поздравляют всех отцов с праздником! Берегите и цените свой статус. Желаем много сил и терпения для исполнения такой почетной роли!

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »