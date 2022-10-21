И папа, и спасатель! Поздравление с Днем отца от МЧС
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21 октября 2022 года в Беларуси впервые отпразднуют День отца.
Быть отцом это и сложно, и радостно, но в любом случае - это счастье!
Спасатели Могилевщины поздравляют всех отцов с праздником! Берегите и цените свой статус. Желаем много сил и терпения для исполнения такой почетной роли!
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