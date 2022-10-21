И папа, и спасатель! Поздравление с Днем отца от МЧС

21 октября 2022 года в Беларуси впервые отпразднуют День отца.

Быть отцом это и сложно, и радостно, но в любом случае - это счастье!

Спасатели Могилевщины поздравляют всех отцов с праздником! Берегите и цените свой статус. Желаем много сил и терпения для исполнения такой почетной роли!