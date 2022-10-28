И моряк, и рыбак, и автолюбитель

Можно сказать, что бобруйчанин Михаил Евстафьев реализовался в нескольких «ролях» в жизни.

В первую очередь в профессии. В 1987-м он поступил в архангельскую «мореходку». Поскольку занимался самбо и дзюдо (сейчас он кандидат в мастера спорта), в вузе был физруком роты. А еще на четырехмачтовом парусном судне «Мир» участвовал в мировой регате «Катти Сарк» (более 500 судов), которая собрала около 120 курсантов со всего света. После учебы новоиспеченный техник-судоводитель получил распределение в Петрозаводск (Беломорско-Онежское пароходство). Начинал третьим помощником капитана. Потом был вторым, старшим помощником и стал капитаном. Уже 10 лет работает в фамильной компании Schiffahrtskontor tom Wörden. В 2006-м побывал в шестимесячном кругосветном путешествии: ушли на запад, а вернулись с востока.

Вторая «роль» – многодетный папа троих сыновей. Двое из них – средний и младший – решили пойти по проторенной отцом дороге и учатся в лучшей питерской «мореходке».

Третий пункт жизненной программы – любовь к езде с ветерком и страсть к автомобилям. Права получил в 23. Считает, что авто дает свободу и независимость, особенно в молодости: можно и любимую девушку прокатить, и с друзьями куда-то съездить, не спрашивая разрешения у родителей и не ожидая, когда у них появится время. Первой машиной стал Opel Ascona, а за почти три десятилетия сменил больше 30 авто, включая и отечественные «Жигули».

Но с годами страсть к четырехколесным железным коням лишь усиливается. Сейчас «особым расположением» Михаила Анатольевича «пользуются» внедорожники. Они тоже дают свободу: будучи заядлым рыбаком, на своем джипе мужчина преодолевает весьма приличные расстояния, чтобы добраться до водоемов, куда сможет заехать не каждый любитель водной охоты (например, на озеро Червоное). А ведь там природа, а значит, и рыба очень чистые. И хотя обслуживание авто вовсе не дешевое, оно того стоит, считает Михаил Евстафьев: «Эмоции переполняют, когда под капотом «ревет» мотор. Это только в джипах. Когда можно на трассе на минутку расслабиться и позволить себе «пролететь» на допустимых 120 км. Или включаешь «раздатки» или «понижалки» – и счастлив, что не все так могут. А еще нравится, если машина вся в песке, грязная, следовательно, выполняет функцию, для которой предназначена: то есть прошла «реки, горы и овраги», недоступные другим автомобилям». Случа­ются, конечно, иногда и «по­садки», но на этот случай в 3-тонном внедорожнике всегда под рукой необходимое оборудование. Ведь вряд ли найдется смельчак, который решится приехать на помощь. Разве что жена, тоже владеющая внедорожником и знающая, как обращаться с крутым авто.

Всем автолюбителям Михаил Анатольевич желает попутного ветра (это в нем моряк говорит) и спокойной, безопасной дороги.