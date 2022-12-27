Хюгге по-белорусски

Сладости, текстиль, новогодние украшения, посуда — что еще нужно для создания волшебства в доме перед празднованием любимого всеми праздника? А чтобы главное зимнее событие прошло теплее, роднее, уютнее, лучше отдать предпочтение белорусским товарам. И если без китайских фонариков, петард и фейерверков нам пока не обойтись, то остальную часть торжества можно смело организовать под девизом: «Родное – в дом». В датской культуре есть такое понятие, как хюгге. Это термин, обозначающий чувство уюта и комфортного общения с ощущениями благополучия и удовлетворенности.

Мы прогулялись по магазинам города в поисках хюгге с пометкой «сделано в Беларуси». И надо сказать, сделано много и качественно, есть изделия ручной работы на любые вкус и кошелек.



В дар без удара по кошельку

Давайте представим уютный декабрьский вечер. Конечно же, это подготовка к встрече новогодних праздников. Для автора одним из любимых занятий в эту пору становится упаковка подарков. Порой незначительный презент при правильной подаче сделает одаряемого гораздо счастливее, чем что-то дорогое в заготовленном бумажном пакете. Ленточки, бумага, другие украшения – все это легко найти белорусского производства. Да и отечественная пряжа высокого качест­ва. Почему бы не попробовать создать что-то своими руками? Например, вязаный шарф (или носки) будет отличным подарком. Коль вспомнили о носках… Думаю, это один из самых универсальных подарков, а белорусские производители здесь проявляют полет фантазии. Носки продают «законсервированными» в банках, с оригинальными вышивками… Брестский чулочный комбинат, Conte, MarkFormelle, «Свiтанак» – у наших производителей можно отыскать весьма оригинальные новогодние принты «шкарпэтак». Добавим, что не только носки в новогодней тематике, но и пижамы, свитшоты, маечки есть в сказочном новогоднем стиле. Попробуем подобрать еще варианты оригинальных подарков?



Вариаций посуды белорусского производства масса. Загляните в наш универмаг и убедитесь сами. Добрушский фарфоровый завод, Белхудожкерамика, VICTORIA, «Неман»… Если же хочется чего-то совершенно особенного, стоит обратить внимание на национальные дизайнерские брэнды Moonceramic и «Мастацкі дом Угрыновіч», которые выпускают свою продукцию с маркировкой hand made. Кстати, Moonceramic – это семейная школа-студия керамики и гончарного искусства, в насто­ящее время одна из самых известных на белорусском рынке. Посуда национальных брэндов станет достойным украшением вашего дома в любых обстоятельствах, будь то праздник или традиционное вечернее семейное чаепитие. Главное – не складируйте и не живите синдромом отложенной жизни. Не стоит ждать повода, чтобы достать красивую посуду и воспользоваться ею.

Добавим на стол льняные скатерти с ручной вышивкой. К слову, они продаются как в универмаге, так и в фирменных магазинах «Блакiт» и фабрики худо­жественных изделий.

Уже не первый год белорусов радуют елочные игрушки ручной работы. Белорусская фирма «Грай» радует изделиями из стекла, которые возвращают нас в далекое детство стеклянных фигурок.

Украшения умелыми

руками



Раз уж заговорили о ручной работе, поговорим не просто о «сделано в Беларуси», а добавим «сделано в Бобруйске». Наши ремесленники талантливы и предлагают по демократичным ценам столько всего особенного. Мыло с натуральными отдушками, свечи на соевом воске, из вощины, ароматные саше, уютные вязаные шапки, оригинальные шопперы, уникальные заколки, исполненные в японской технике, – перечислять можно бесконечно. Отыскать диковинки можно через социальные сети или посетив новогодние ярмарки.

Что у нас на десерт

Коль уж мы принялись создавать новогодний уют, то не забудем и о сладком. При упоминании о домашнем уюте многие представят картинку ног в массивных носках для дома, кота и чашечки какао с зефирками. Что ж, социальные сети внесли в наш мозг эту «инстаграмность». Раз уж от нее не отвязаться, заварим «Коммунарку» и добавим зефира от «Красного пищевика»… И если даже ваш кот белорусского производства (а скорее всего, оно так), то вы в тренде.



Что ж, с обеспеченностью разно­образием белорусских сладостей у нас полный порядок. Шоколад, нуга, зефир – всего в достатке. Для самых искушенный сладкоежек удалось отыскать оригинальные подарки. В Осиповичах производят «шоколадные комплименты». Фигурки символа наступающего года, других животных, цветов в красивых упаковках легко можно отыскать на полках наших магазинов.

И добавим, что на тысячу бобруйчан сегодня приходится 897 квадратных ­метров торговой площади, 41,5 квадратного метра площади общественного питания. А доля продаж товаров оте­чественного производителя превышает 60%. Это говорит о том, что у горожан есть выбор товаров и многие предпочитают «купляць беларускае».