Хурма. Польза или вред для диабетиков?

Можно ли диабетикам есть хурму и в каком количестве?

Для больных сахарным диабетом актуальным вопросом является полезность того или иного продукта. Больной обязан учитывать, как потребляемая пища будет влиять на выработку инсулина и количество сахара в крови потому, что именно от этих показателей зависит состояние его здоровья. Рацион должен быть подобран правильно, и при этом выдержан баланс продуктов, поэтому не вся пища растительного происхождения разрешена диетологами и эндокринологами. Причина состоит в значительном содержании сахаров. Однако насчет употребления некоторых натуральных продуктов между врачами до сих пор нет единого мнения. Например, можно ли диабетикам есть хурму – популярное лакомство, которое в обилии появляется на прилавках поздней осенью и зимой. Однозначно четкого ответа найти, скорее всего, не удастся. Данная статья поможет читателю более четко разобраться в этом вопросе.

Чем полезна хурма

Хурма – древесное фруктовое дерево изначально культивировалось в Китае, но на данный момент является ценной сельскохозяйственной культурой, возделываемой повсеместно в станах с теплым климатом. Плод оранжевого цвета, сочный, терпко-сладкий и имеет вяжущий вкус. Количество сахара напрямую зависит от зрелости – чем спелее, тем слаще. Имеется более 300 сортов дерева, некоторое относят к экзотическим, причем современная наука достигла таких результатов, при которых на едином растении возможно сочетание нескольких сортов одновременно. Чаще всего аграрии культивируют сорт «Королек», поэтому именно он чаще всего попадает на столы. Плод среднего размера весит примерно 100 грамм, а его энергетическая ценность около 60 килокалорий, что не является значительным показателем. Однако неправильно только по этим данным делать вывод относительно того, можно кушать хурму при сахарном диабете или нет. Ниже подробнее остановимся на химическом составе плода, который определяет его пищевую ценность.

Химический состав

Доктора отмечают, что для здорового человека, не имеющего противопоказаний по употреблению данного продукта он весьма полезен. Благодаря сочетанию минеральных компонентов, органических кислот, витаминов и других полезных веществ, при регулярном поедании усиливается иммунная система, оптимизируется состав крови, повышается стрессоустойчивость, улучшатся работа органов выделения, пищеварения и других.

Обобщая, следует отметить положительное влияние этого натурального продукта на организм в целом, что обусловлено содержанием в нем таких активных биохимических соединений:

витамины: А, В, В1, С, Р;

каротины и вета-каротины, которые в организме превращаются в витамин А;

ценные микроэлементы: магний, йод, калий, кальций, натрий, цинк, фосфор, и др.;

клетчатка;

органические кислоты;

углеводы и липиды;

антиоксидантные комплексы.

Обратите внимание: в плодах содержится примерно 15% углеводов, четвертая часть которых приходится на сладкие, что важно учитывать больным сахарным диабетом.

Высокое содержание сладких моносахаридов естественным образом наталкивает на вопрос, можно ли есть хурму диабетикам, и если да, то в каких количествах. Значительное содержание сахаров несет определенную угрозу как больным первого, так и второго типа. Из многих видов хурмы наиболее сладким является сорт «Королек». Его гликемический индекс равен 70, что на 25 единиц превышает допустимые показатели, поэтому диабетикам нужно с особой тщательностью следить за употреблением данного продукта.

Сахарный диабет и хурма

Болезнь характеризуется нарушением процесса усвоения глюкозы, из-за чего изменяются нормальные показатели крови. Диабетиков разделяют на две основные категории:

диабетики 1 типа или инсулинозависимые, т. е. при вводе инсулина ситуация стабилизируется;

диабетики 2 типа, когда инъекция гормона не повлияет на усвоение глюкозы.

Проще говоря, больным с 1 типом значительно легче выбирать себе продукты, поскольку даже при съедании нерекомендуемой пищи один инсулиновый укол возвращает уровень сахара в крови к нормальным показателям. При 2 типе выбор продуктов существенно сложнее, ведь при составлении ежедневного рациона обязательно рассчитывать калорийность продуктов, подсчитывать хлебные единицы и вести учет гликемического индекса продуктов.

У больных первопричина недуга лежит в дисфункции поджелудочной железы. Поэтому в организме наблюдается недостаток гормона инсулина.

Результатом этой патологии является расстройство многих органов и систем:

нарушается функционирование ЦНС;

проявляется отрицательное влияние на кровь;

ухудшается работа зрительных анализаторов;

изменяется метаболизм;

страдают нижние конечности.

При сахарном диабете второго типа кушать «Королек» допускается в ограниченных количествах, а при 1 типе лучше отказаться от него совсем. Исключения составляют патологии с не абсолютным инсулиновым дефицитом. Если не придерживаться рекомендаций врачей, состояние больного осложняется, а организму может быть нанесен непоправимый вред.

Заметка. Говоря о спорах специалистов насчет употребления «Королька», некоторые настаивают на категорическом ограничении данного продукта при сахарном диабете, другие допускают включение королька в рацион с ограничениями, подчеркивая определенную пользу для человеческого организма.

Польза хурмы при сахарном диабете

В данном разделе коснемся рассмотрения того, полезна ли хурма при сахарном диабете и чем обусловлены ее положительные качества. Следует учитывать, что фрукт является не только лакомством, но и важным источником полезных компонентов, таких как витамины, органические кислоты и микроэлементы, усиливающие иммунные свойства организма. Съедая плод в ограниченных объемах, диабетики могут улучшить работу ЖКТ, печени, почек и сердечно-сосудистой системы. Обратите внимание на таблицу, в которой указано полезное воздействие хурмы на организм при умеренном ее употреблении.

Улучшение состояния сосудов. Органические кислоты, витамин С и некоторые микроэлементы улучшают сосудистый тонус, повышают прочность эндотелия и оказывают профилактическое воздействие против атеросклероза. Рутин укрепляет кровеносные сосуды.

Профилактика анемии. Благодаря содержанию железа, которое является неотъемлемой частью молекулы гемоглобина, употребление «Королька» улучшает кроветворение.

Улучшение зрения. Содержание каротинов, которые в организме преобразуются в витамин А, положительно влияет на зрительное восприятие, улучшает состояние кожи и ее производных.

Положительно влияет на работу почек. Хурма содержит магний, который способствует выведению из организма лишней жидкости и магния, кроме этого оказывается профилактический эффект против мочекаменной болезни.

Повышает иммунитет. Высокое содержание аскорбиновой кислоты оказывает стимулирующее воздействие на защитные механизмы организма, повышается сопротивление к простудным заболеваниям.

Оптимизация метаболизма. В составе плода имеются пектиновые вещества, ускоряющие усвоение и оптимизирующие обмен веществ.

Очищение организма. Наличие клетчатки помогает выводить из организма шлаки, токсины и другие вредные вещества, благодаря структурности клетчатки нормализуется стул, улучшается работа ЖКТ.

Повышает настроение. Благодаря воздействию на нервную систему употребление «Королька» способствует повышению настроения и стрессоустойчивости.

Обратите внимание: при употреблении хурмы из-за наличия клетчатки происходит медленное всасывание продукта, поэтому резких перепадов глюкозы в крови не наблюдается.

По материалам stiralkovich.ru.