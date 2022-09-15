Художники из семи стран запечатлеют красоту Могилевской области на пленэре по живописи

Международный пленэр по живописи "Образ Родины в изобразительном искусстве" соберет 15-30 сентября в Могилеве художников из семи стран. Мероприятие пройдет в 16-й раз, рассказали в Могилевском областном художественном музее имени П.В.Масленикова.

"Пленэр - это незабываемые встречи, активная творческая работа, сохранение реалистических традиций, обмен опытом и секретами мастерства, а также широкий круг художественных контактов, - рассказали в учреждении культуры. - Традиционно он посвящается выдающимся деятелям культуры или значимым событиям в истории нашей страны. В этот раз творческое мероприятие приурочено к Году исторической памяти. Участники ознакомятся с историей и красотой Могилевской области, интерпретируют и запечатлеют увиденное в своих работах. Результаты вдохновения мастеров можно будет увидеть на итоговом выставочном проекте, который будет демонстрироваться в Могилеве, Бобруйске и Минске".

За 25 лет участниками пленэра стали более 500 художников из 37 стран. В этом году свое творчество продемонстрируют 18 человек из семи стран - Беларуси, Армении, Казахстана, Китая, Кыргызстана (впервые), России и Узбекистана. Наряду с опытными мастерами кисти на пленэре будут работать совсем молодые художники. Особенностью мероприятия также станет то, что в нем примут участие творческие семейные пары. Подведение итогов и награждение участников будет проводиться по четырем номинациям: "Исторический портрет", "Архитектура - музыка в камне", "Поэзия пейзажа", "Вехи славного пути".

Для участников подготовлена обширная экскурсионная программа с посещением исторических и культовых мест Могилевской области. В их число войдут мемориальные комплексы "Памяти сожженных деревень Могилевской области" в Кировском районе и "Буйничское поле" в Могилевском районе, Быховский замок и синагога XVII века, Барколабовский Свято-Вознесенский женский монастырь, Спасо-Преображенская церковь в Могилеве, Трофимова криница в Шкловском районе, музей-класс Президента Беларуси Александра Лукашенко в Александрийской средней школе и многое другое.