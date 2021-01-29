Художник из Санкт-Петербурга предложил Lego концепт набора по мотивам славянских сказок

Художник из Петербурга Артём Бизяев выложил на сайте Lego Ideas концепт набора по мотивам славянских сказок. Он рассказал об этом в своем твиттер-аккаунте.

«Разрешите представить вам самого известного, самого харизматичного, самого обожаемого персонажа славянских сказок! Баба-яга! Не пугайтесь её устрашающего вида. Ведь Баба-яга хоть и очень неприятная, но она справедлива и готова помочь путникам, которые вошли в её лес», — говорится в описании проекта.

Проект за 16 часов набрал необходимые 10 тысяч голосов на сайте, теперь компания должна рассмотреть возможность выпуска набора.