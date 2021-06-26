Художественные коллективы города-побратима Наро-Фоминска выступили на сценах Бобруйска (дополнено)

С Днем города бобруйчан поздравили солисты вокально-эстрадной студии «Женский каприз», участники народного коллектива «Ансамбль танца «Радость», Леся Ярославская – финалистка телепроекта «Фабрика звезд-3», солистка группы «Тутси», Сергей Гостев – музыкант, мультиинструменталист, Сергей Соболь – белорусский исполнитель. Концертные программы прошли на площади Ленина и в театре драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича. Представители делегации из города-побратима Наро-Фоминска поделились своими впечатлениями о Бобруйске, Беларуси и теплом приеме.

Леся Ярославская, финалистка телепроекта «Фабрика звезд-3», солистка группы «Тутси»

– Все так всегда ждут этого момента, когда можно приехать в город-побратим. Это всегда наитеплейшие эмоции, приятные и радостные встречи. У наших ребят много знакомых здесь. Шикарные условия, теплый прием, много выступлений.

Роман Ивченков, солист вокально-эстрадной студии «Женский каприз»

– Я приехал первый раз в ваш город. А ребята приезжают практически каждый год к вам. Они очень довольны, потому что их встречают с большим теплом и любовью. И я чувствую радушие, которое исходит от ваших жителей. Сам в Беларуси третий раз и хочется каждый раз сюда возвращаться.

Екатерина Рындина, участница народного ансамбля танца «Радость»

– Было очень неожиданно, что нас до часу ночи ждали, тепло и хорошо приняли. Мне нравится здесь. Все такие дружелюбные, очень чисто. Проходишь по улицам, и тебе улыбаются.

Сергей Гостев, музыкант, мультиинструменталист

– Приехали с хорошим настроением, а здесь оно стало просто отличным. Потому что прием действительно был гостеприимным. Мы поздно приехали. Нас дождались, не спали, хлебом-солью встретили. Мы готовы дарить свое настроение зрителям, не жалея себя, несмотря на жаркую погоду. Готовы самоотверженно играть, петь и танцевать.

Дарья Батрунина, солистка вокально-эстрадной студии «Женский каприз».

– Мы в составе делегации Наро-Фоминска первый раз. Нам все очень нравится, благодарны за гостеприимство. Мы знаем, что наши города связывает длительная побратимская дружба. И для нас поездка в Беларусь всегда праздник. Мы всегда принимаем с большим удовольствием вашу делегацию и очень любим ездить к вам в гости.