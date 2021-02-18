Хрустальная свадьба на льду. СК «Бобруйск-Арена» предоставляет необычную услугу

17 февраля в «Бобруйск-Арене» состоялось знаковое событие для Дмитрия и Алины.

Воспользовавшись услугой, предоставляющей СК «Бобруйск-Арена» - «Свидание на льду для двоих», пара вместе со своими сыновьями в полночь встретила на льду знаковую дату – 15 лет совместной жизни в браке.

По завершению мероприятия, Алина поделился с нами своими впечатлениями:

- «Сегодня у нас знаковое событие – пятнадцатая годовщина свадьбы, хрустальная. Так вышло, что познакомились мы в Доме Культуры на дискотеке: Дима меня перепутал со своей знакомой и пригласил на медленный танец, а во время танца понял, что ошибся, ну и пришлось познакомиться.

Впечатления отличные! Накатались на коньках, насмеялись, встретили в 00.00 годовщину как Новый год, именно 18 февраля у нас свадьба была. Дети очень рады, постоянно подъезжали к нам чтобы сказать спасибо».

«Бобруйск-Арена» приглашает всех влюбленных отметить знаковое событие Вашей жизни необычным образом: «Свидание на льду для двоих». Это будет незабываемо.

Тел.: 8 (029) 343-30-20.