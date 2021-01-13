Хренин проведет прямую телефонную линию 16 января
89 0
0
Министр обороны Виктор Хренин проведет 16 января прямую телефонную линию с населением. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Минобороны.
Звонки будут приниматься с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 297-10-22.
Читайте
также
также
-
Хренин проведет прямую телефонную линию 16 января
-
Открыто онлайн-голосование в рамках конкурса на лучший видеоролик «Время новых возможностей»
-
Белорусские нотариусы в 2021 году проведут пять акций по бесплатному консультированию
-
7 рыболовных соревнований и один фестиваль пройдут зимой в Могилевской области
-
Кочанова проведет 14 января прямую телефонную линию
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости