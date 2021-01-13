0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Хренин проведет прямую телефонную линию 16 января

89 0

Хренин проведет прямую телефонную линию 16 января

Министр обороны Виктор Хренин проведет 16 января прямую телефонную линию с населением. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Минобороны.

Звонки будут приниматься с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 297-10-22.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿