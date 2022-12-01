Хренин: мы обязаны реагировать на обстановку вокруг Беларуси и готовить свои Вооруженные Силы к обороне

Учитывая активную милитаризацию соседних государств, Беларусь обязана реагировать на происходящее и готовить свои Вооруженные Силы к защите страны, к обороне. Об этом заявил журналистам министр обороны Виктор Хренин по итогам совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Он обратил внимание, что сегодняшнее совещание было проведено в плановом порядке. "Совещание подчеркивает, насколько значимое внимание Президент уделяет вопросам военной безопасности государства в рамках той обстановки, которая сложилась вокруг страны, – сказал министр. – Причем я скажу, что оно не последнее, будут еще мероприятия".

"Мы, пользуясь своими индикаторами, если выражаться военным языком, видим, что обстановка не становится лучше, идет ее нагнетание. И видим, что, к сожалению, соседние государства активными шагами милитаризируются, – заявил Виктор Хренин. – Не хочу, чтобы кто-то пугался, что завтра начнется война. И Президент подчеркнул в своем докладе: непосредственной подготовки к войне нет. Видя, как действуют наши соседи, мы, естественно, обязаны реагировать на все происходящее и готовить свои Вооруженные Силы, свое государство. Прежде всего – к защите, к обороне. Мы не собираемся кому-то угрожать, на кого-то нападать. Мы хотим на своей территории самостоятельно жить, принимать решения, соблюдать свои суверенитет, независимость, территориальную целостность".

Во время совещания Президенту было доложено о мероприятиях и решениях, которые были приняты ранее, речь шла также о том, достаточно ли этих решений или требуются какие-либо дополнительные. "Мы детально доложили, что делается. Еще раз посмотрели, не допускаем ли ошибки. Потому что мы прекрасно понимаем, что если сейчас втянуться в гонку вооружений, как это делают некоторые государства, то мы, конечно, можем доставить неприятности нашей экономике и определенные социальные проблемы, – пояснил глава Минобороны. – Поэтому принцип разумной достаточности, первой необходимости – основной. И глава государства подчеркнул, что нужно исходить только из него. Никакого излишества, чего-то ненужного ни в коем случае быть не должно. Прежде всего мы должны в этой ситуации рассчитывать на свои силы, на готовность защищать свою страну самостоятельно".

Президент во время совещания обратил внимание на рост количества провокаций вблизи государственной границы. "Украина под любым предлогом пытается втянуть войска государств – членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавними падениями ракет на территорию Польши", – отметил глава государства.

"Одновременно со стороны беглой оппозиции, бандитов наших, все чаще звучат призывы к захвату власти силовым путем и совершению террористических актов на территории Беларуси. Отдельные из этих беглых не просто предатели, но экстремисты в квадрате. По-другому назвать их не могу. Уже открыто, не стесняясь, призывают к нанесению ударов по объектам на территории нашей страны. Забыли даже о том, что на территории Беларуси проживают их родственники", – подчеркнул Александр Лукашенко.

На этом фоне западные государства продолжают наращивать военный потенциал своих вооруженных сил, модернизируют инфраструктуру на территории соседних стран, увеличивают интенсивность проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки, обратил внимание Президент. "Все это ведет к обострению и так сложной военно-политической обстановки вокруг нашей страны и в регионе в целом", – заявил он.

"Пока нам удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Беларуси. Но тем не менее, мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить – ни в коем случае не пропустить – признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны. Сегодня необходимо сделать срез того, что уже выполнено для защиты государства, и наметить, в каком направлении надо двигаться в дальнейшем, – сказал Александр Лукашенко. – Я всегда повторял и еще раз хочу сказать: уроки, уроки, уроки. Из того, что происходит по периметру нашей Беларуси, извлекать уроки – важнейшая наша задача".

По материалам belta.by.