Хренин: бережное отношение к исторической памяти стало частью национального самосознания белорусов

Бережное отношение к исторической памяти стало частью национального самосознания белорусов. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Виктор Хренин поздравил ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал управления по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн с 30-летним юбилеем. "Все эти годы коллектив управления обеспечивает выполнение ответственных государственных задач, связанных с сохранением священной для всех нас памяти о защитниках Отечества. Свидетельством этому служат достигнутые вами результаты в профессиональной деятельности", - сказал Виктор Хренин.

Министр обороны отметил, что благодаря труду работников управления установлены имена десятков тысяч безымянных героев и все меньше белых пятен остается в истории Великой Отечественной войны.

"Бережное отношение к памяти о павших в борьбе за свободу и независимость нашей Родины, жертвах фашизма для нашего народа стало частью национального самосознания", - заявил министр обороны.