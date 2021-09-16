Хранят богатство мудрости. Библиотека им. А.С. Пушкина отмечает 120-летний юбилей

«Книги – это корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению» (Фрэнсис Бэкон). А библиотеки – тихие гавани, где эти разноцветные корабли ждут пассажиров под присмотром дружной заботливой команды библиотекарей. 15 сентября – День библиотек, когда все хранители книг отмечают профессиональный праздник.

Библиотекари Бобруйска приготовили для любимых читателей много интересного. Сегодня всех приглашают принять участие в «Библиомании». Каждая библиотека предлагает разнообразные мероприятия: акции, экскурсии, презентации, выставки, виртуальное путешествие… Библиотекари хотят познакомить со своей работой, подарить хорошее настроение и приятно удивить.

Для городской библиотеки имени А.С. Пушкина этот год особенный: отмечается памятная дата – 120-летие. Эта одна из старейших библиотек в республике, первая публичная библиотека Бобруйска была открыта в 1901 году по инициативе группы учителей. И неслучайно учреждение культуры носит имя великого поэта, ведь у истоков создания стояла внучка Пушкина – Наталья Александровна Воронцова-Вельяминова, которая принимала активное участие в формировании книжного фонда. К юбилею в библиотеке подготовили праздничную программу. Началась она 10 сентября «Пушкинской неделей», а завершающее торжественное мероприятие «Всему пора, всему свой миг» с музыкальными номерами и поздравлениями пройдет 15 сентября. Накануне праздничной даты мы пообщались с Ольгой Залесской, заведующим библиотекой им. А.С. Пушкина.

– Для истории 120 лет – это действительно миг, но для людей, которые живут и работают в нашем городе – это событие, это история поколений. Много за эти годы было интересных проектов, в библиотеку приезжали многие известные люди. Историю бобруйской «пушкинки» делали люди, которые действительно любят свою профессию: Иосиф Симановский, будущий директор Государственной библиотеки им. В.И. Ленина, Цодык Славин, первый директор краеведческого музея, писатель Борис Микулич. Наша библиотека работает по популяризации творчества великого русского писателя и поэта Александра Пушкина, проводит краеведческую работу по пропаганде имени его внучки – Натальи Воронцовой-Вельяминовой. После капитального ремонта в 2003 году у нас появилась возможность создать пушкинскую комнату-музей, где мы собрали много экспонатов, связанных с Александром Сергеевичем. С сентября 2016 года комната-музей была преобразована в музейную гостиную.

– В комнате-музее при библиотеке, знаю, собрано более 900 экспонатов. Как эти вещи к вам «приходили»?

– По-разному. Читатели многие узнавали, что у нас создается такая комната, и приносили в библиотеку газетные материалы, открытки, литературу, марки, значки, пластинки, старые журналы. Часто бобруйчане просто дарят: «Вот, нашел у себя в архиве книгу о Пушкине». Когда приезжают делегации и гости из других стран, тоже стараются оставить в подарок книги или памятные сувениры, связанные с Пушкиным. Ну и, конечно, наши коллеги постарались, посмотрели в своих фондах и передавали нам.

– Уникальные экспонаты есть?

– Да, есть уникальное родословное древо. Раритетный, я считаю, материал. Там собраны все имена – 1397 фамилий, где отражены потомки и предки Пушкина, начиная от рода Рюриков. Это древо нашло достойное место в нашей музейной гостиной. И к нему прилагается книга (перешла к нам от центральной библиотеки), где расписаны все родственные связи поэта. Очень интересный материал. Гости из Израиля подарили библиотеке книгу на иврите – перевод «Евгения Онегина». Хранятся в фонде старые книги – самая старая 1934 года, пушкинские произведения 1937, 1935 годов издания. Это действительно уникальные экспонаты нашей комнаты-музея. У нас новое, самое полное на сегодня, собрание сочинений Пушкина в 19 томах. В Бобруйске оно находится в единственном экземпляре в нашей библиотеке. Есть рукописные книги, посвященные поэту, которые для нас сделала пушкинистка из Гродно. Красиво, трогательно оформленные стихи.

– В библиотеке, где витает дух гения литературы, был создан «Пушкинъ-клубъ» для поклонников творчества великого писателя и поэта. Чем в нем занимаются?

– В январе клубу исполнилось 10 лет. Ежемесячно у нас проходят заседания по различным темам. В конце года планируем темы встреч, связанные с пушкинской эпохой, со значимыми для Пушкина событиями его жизни, семьи, друзей, его творчеством. В клубе 13 человек. Они очень умные и подкованные, увлеченные творчеством Пушкина. Иногда мы готовим расширенные мероприятия и приглашаем бобруйский ансамбль «Ретро». Ежегодно в феврале отмечаем дни памяти поэта: приглашаем гостей, исполняются песни и романсы на пушкинские стихи.

– Душа библиотеки – ее работники. Расскажите о коллективе.

– Коллектив у нас профессиональный, грамотный. Все библиотекари очень активные и инициативные. Благодаря их творческому мышлению мы постоянно предлагаем и используем новые формы обслуживания читателей, чтобы привлечь их в библиотеку. Конечно, я им очень благодарна, они мои помощники, все вопросы решаем вместе, коллегиально. Поэтому, наверно, у нас получается такой хороший результат работы. Штат – 9 человек, из них 7 библиотекарей. Все работают с желанием, энтузиазмом, своих читателей – их у нас 6,5 тысячи – мы очень любим.

– Молодежь уходит в электронные книги. Чем привлекаете читателей, как поддерживаете интерес?

– Электронные книги – тоже хорошо, их, кстати, сейчас читает не только молодежь, но и старшее поколение переходит на такой формат чтения. Но ничто и никогда не заменит бумажную книгу. Все равно приходят за литературой, чтобы полистать страницы, почувствовать особый запах книг. У нас богатый книжный фонд – около 60 тысяч экземпляров. Мы каждого читателя привечаем в библиотеке и стараемся все его интересы выполнить с помощью книги. Приходит и молодежь, читают разноплановую литературу. Люди очень увлекаются последнее время фантастикой. Неплохой фонд учебной литературы, можем помочь в самообразовании, в подготовке рефератов, курсовых, дипломов. В основном наши читатели записываются в библиотеку по месту жительства или учебы, работы, чтобы было удобно. Однако когда нужна определенная книга и человек ее находит в электронном каталоге нашей библиотечной системы, он приедет и с другого конца города за ней. У нас есть и такая форма работы: можем книгу заказать через центральную библиотеку, ее привезут через какое-то время в библиотеку, откуда поступил запрос. Иногда приезжают за экземплярами, которые есть только в нашей «пушкинке». Никому не отказываем в литературе. Книжный фонд пополняется новинками белорусских издательств – красочно оформленные современные издания, программная школьная литература в основном на белорусском языке, по современной культуре и образованию. Много книг дарят жители города: приносят современную литературу, мужской детектив, фантастику, женские романы популярных авторов. На базе нашей библиотеки работает городской информационно-идеологический центр. Люди обращаются по правовым вопросам, оказываем консультативную помощь и помогаем в поиске необходимых документов, используя базу данных «Эталон», к которой каждый читатель имеет свободный доступ.

– Ольга Евгеньевна, Ваши пожелания к профессиональному празднику.

– Хочется поздравить с профессиональным праздником всех коллег и всех, кто связан с книгой. Пожелать крепкого здоровья, что очень актуально сейчас. И конечно, желаю всем хороших читателей, новых книг и творчества. Успехов в работе, благополучия, любви и счастья в жизни!