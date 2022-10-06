Хранители истории. Архивисты Беларуси отмечают профессиональный праздник

6 октября профессиональный праздник отмечают архивисты Беларуси. Как говорил французский писатель Шарль Бребан, «Архивы – это память любого народа, страны и человечества в целом». Архивные документы являются важнейшим источником достоверной информации практически обо всех аспектах развития общества. К ним постоянно обращаются как отечественные, так и зарубежные исследователи. И с течением времени информационная, историческая и научная ценность архивной информации не снижается, а, напротив, постоянно возрастает. Об этом, как никто другой, знает Екатерина КУЗНЕЦОВА, ведущий архивист отдела сохранности и использования документов зонального государственного архива в Бобруйске, с которой мы пообщались накануне профессионального праздника. Специалист работает в архиве с 2007 года. За это время через ее руки прошли десятки тысяч документов. Именно этот человек является связующим звеном между людьми, которые обращаются с запросами в учреждение, и интересующей информацией.

– Екатерина Владимировна, какие документы находятся на хранении в архиве?

– У нас есть документы с более чем столетней историей. Но в основном это послеоккупационный период – с 1944 года по 2018 год включительно. Нам сдают документы Бобруйск и пять районов: Бобруйский, Глусский, Кличевский, Кировский и Осиповичский. Как правило, это материалы управленческого характера, представляющие историческую ценность для государства. Благодаря им можно почерпнуть различную информацию о развитии того или иного предприятия, колхоза, совхоза и так далее. Это документы с постоянным сроком ­хранения.

– С какими вопросами к вам обращаются?

– Прием граждан – отдельное направление нашей архивной работы, которым занимаюсь только я. Это очень ответственно. Каждого нужно принять, выслушать и каждому постараться помочь. Люди делают также запросы посредством электронных писем. Работаем, конечно, и с организациями. Граждане обращаются в архив по вопросам, прежде всего, имущественного характера, разыскивают документы, выданные нотариальной конторой или исполнительной властью. Бывает, что просто хотят что-то узнать о своих родственниках: к примеру, проживали ли они по тому или иному адресу. Есть вопросы социально-­правового характера, которые относятся к категории неимущественных: заработная плата, оформление пенсии, постановка нуждающихся на учет по улучшению жилищных условий, снятие с очереди и так далее.

– В течение какого срока должен быть дан ответ на запросы граждан?

– За год у нас фиксируется около тысячи обращений – личных и по электронной почте. На письменные обращения граждан мы даем ответ в течение 14 дней, в течение 15 – если было личное обращение. Когда документы требуют более длительного просмотра, мы уведомляем об этом людей. Сложность работы в том, что приходится осуществлять полистный просмотр документов, а на это требуется порой много времени. Но вместе с тем в этом состоит и интерес работы, так как всегда можно обнаружить что-то неожиданное. Бывает так, что, кроме архива, людям больше некому помочь, и, если находится нужная им информация, они очень благодарят. Это, конечно, всегда приятно. – А есть документы, которые пользуются наибольшим ­спросом?

– Да. К примеру, в Год исторической памяти особый интерес вызывают документы Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников на территории Бобруйской области. Эта областная комиссия действовала на протяжении 1944-45 годов. Кроме того, что в них есть свидетельские показания, там еще списки мирных граждан – замученных, повешенных, расстрелянных и угнанных в немецкое рабство. Поскольку в те годы в состав Бобруйской области входило много районов, документы запрашивают все, кто так или иначе участвует в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа: прокуратуры Бобруйска и Бобруйского района, Гомеля, Минска, Могилева, исполнительная власть.

– Как Вы думаете, в ближайшее время архивы не потеряют свою актуальность?

– Как Вы уже поняли, документы у нас не только хранятся, но и используются. Я скажу так: на сегодня архив невозможно ничем заменить, его востребованность составляет 100%. Какая бы информация ни была перенесена на цифру, какой бы ни был персонифицированный учет, мы все равно обращаемся к бумаге. Так что переоценить роль архивов невозможно.

– Что бы Вам хотелось пожелать коллегам накануне профессионального праздника?

– Хочу сказать, что у нас редкая профессия. Архивистов по стране мало. Я желаю коллегам сохранять энтузиазм в работе, искру в глазах и сердце, интерес к документам, чтобы всегда можно было почерпнуть оттуда что-то новое и полезное для себя и людей.