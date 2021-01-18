Хозяйства Бобруйского района в 2020 году увеличили показатель надоев молока

Лучшие в Бобруйском районе надои молока получены в филиале «Воротынь» ОАО «БЗТДиА», сообщили в райисполкоме. По итогам 2020 года животноводы хозяйства надоили 7 046 килограммов на корову, на 1790 кг увеличив показатель предыдущего года. Это стало возможным благодаря строгому соблюдению технологических требований к процессам производства, в том числе увеличению продуктивности дойного стада, сбалансированности рационов кормления скота, работе с кадрами.

На втором месте по удоям молока на буренку филиал «Пищевик-Агро» ОАО «Красный пищевик Агросервис" - 6400 кг (+400 кг). На третьем - ОАО «Михалевская Нива» 4466 кг (+ 1925 кг). Замыкает таблицу молочных результатов за минувший год ОАО «Совхоз Киселевичи» - 2451 кг (+698 кг).