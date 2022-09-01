Хозяйства Бобруйского района приступили к уборке гречихи и кукурузы на силос

По данным управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, убрано 12 410 га или 97% от необходимого.

По состоянию на 30 августа, в районе намолочено 37 544 тонны зерна при средней урожайности 30,3 ц/га. Наибольшую урожайность уверенно держит СПК «Гигант» — 57 ц/га. Вторым по величине показателем остается ОАО «Невский-Агро» — 37 ц/га, третьим — ОАО «Михалевская Нива» — 33 ц/га. Урожайность зерна в филиале «Воротынь» ОАО «БЗТДиА» составила 30 ц/га, филиале «Пищевик-Агро» ОАО «Красный пищевик АгроСервис» — 28 ц/га.

В ОАО «Агрокомбинат Бобруйский» и «Совхоз Киселевичи» уборка зерновых и зернобобовых полностью завершена, урожайность составила 13 ц/га и 11 ц/га соответственно.

Поставка нового урожая в рамках госзаказа выполнена на 100%. Доставлено 2 100 тонн (без учета гречихи).

Как рассказали в сельхозпроде, в таких хозяйствах как филиалы «Воротынь» ОАО «БЗТДиА» и «Пищевик-Агро» ОАО «Красный пищевик АгроСервис», ОАО «Михалевская Нива» и ОАО «Невский-Агро» уже приступили к уборке гречихи, кукурузы на силос — в филиале «Воротынь», СПК «Гигант», ОАО «Агрокомбинат Бобруйский » и ОАО «Совхоз Киселевичи». Продолжаются работы по внесению минеральных удобрений, подготовке почвы под сев озимых зерновых. А вот сев озимого рапса уже завершен.

Трыбуна працы