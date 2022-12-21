Хозяйства Бобруйского района начали подготовку к посевной будущего года

Аграрии Могилевщины уже начали подготовку к новой посевной. В частности, в хозяйствах Бобруйского района, несмотря на немалый снежный покров, занимаются вывозкой на поля органики.

Под сев 2023 года этих удобрений потребуется свыше 270 тысяч тонн. На полях филиала «Пищевик-Агро» ОАО «Красный пищевик Агросервис», сообщили в Бобруйском райисполкоме, уже находится 14,6 тысячи тонн (63% от плана), ОАО «Совхоз Киселевичи» — 12,8 тыс. тонн (75%), ОАО «Невский-Агро» — 17,5 тысяч тонн (40%). Одновременно ведется накопление минеральных удобрений.

Продолжается также подготовка посевного материала. Семян хлебных злаков требуется 838 тонн. На эту пору очищено свыше 570 тонн вороха, получено 390 тонн чистых семян (47% от потребности). В «Пищевике-Агро» подготовлено 89% от необходимого объема, в филиале «Воротынь» ОАО «БЗТДиА» — 81%.