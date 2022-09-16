«Хозяин агрессивной собаки едва сдерживает ее на поводке. Что делать?»

– Что делать? Хозяин агрессивной собаки едва сдерживает ее на поводке, – сообщает по телефону бобруйчанин. – В Киселевичах выгуливали огромную собаку, которая громко лает, дергается на поводке, а хозяин на замечания предлагает не гулять в том месте, где он с собакой. Дразнит своим четвероногим другом.

…Чуть позже мы узнали, что собаку хозяин увез. Жители в курсе и сходятся, что такая страшная собака и странный владелец были в районе в единственном экземпляре. Все остальные собаководы приличны и почтительны. Сегодня в районе тихо, однако стоит все же знать, что делать жителям в ситуациях, когда договориться с животным или его хозяином не удается.

– Хозяева за нарушение правил содержания животных несут ответственность по статье 16.30 КоАП. Санкции по этой статье – предупреж­дение или штраф до 15 базовых величин. В случае же причинения вреда здоровью или имуществу сумма штрафа может возрасти до 30 базовых либо возможен административный арест, — поясняет Александра Манько, официальный представитель УВД Бобруйского гориспол­кома. – Если собака агрессивна, а хозяин хамит, не реагирует на просьбу присмотреть внимательнее за своим животным, набирайте 102. Все обращения в милицию регистрируются, на каждое следует соответствующая реакция.

Добавим, что, если собака без хозяина проявляет агрессию, стоит быть вдвойне осторожным. Основным резервуаром вируса бешенства в природе являются волки, лисицы, енотовидные собаки. За 8 месяцев 2022-го в видовой структуре животных, заболевших бешенством на территории Могилевской области, наибольшая доля приходится на диких животных – 72% (лисицы – 51,5%, енотовидные собаки – 14,7%, волки – 2,9%, др. дикие – 2,9%), на долю сельскохозяйственных животных – 13%. На долю домашних (собаки и кошки) – 12%, безнадзорных животных – 3%. 16 человек, контактировавших с больными бешенством животными, зарегистрированы в Могилевской области в I полугодии. Если вам встречается подозрительное животное без хозяина, лучше позвонить в службу отлова ОАО «Спецавтопредприятие» по тел.: 59-79-56.

Для хозяев крупных собак, которые хотят, чтобы их питомец вволю налаялся и немного размял косточки, действуют в городе специальные площадки, оборудованные вышеуказанным предприятием. Первомайский район: ул. Ульяновская, 21; ул. Рокоссовского, 118; ул. Лынькова, 12; ул. Лынькова, 37а; ул. Орловского, 27; ул. Горелика, 3; ул. Крылова, 48. Ленинский район: ул. Урицкого, 135; ул. Комсомольская, 159.