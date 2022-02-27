«Хотим видеть страну мирной и счастливой!» Бобруйчане голосуют в школе №35

На двух участках для голосования – №№45 и 46, расположенных в средней школе №35, зарегистрированы более 4 тысяч избирателей, большая часть из них – молодые семьи. Как отметила председатель комиссии участка для голосования №45 Татьяна Василевская, жители Молодежного микрорайона очень активны.

– Голосование проходит спокойно, все довольны. В основной день референдума мы организовали для избирателей культурную программу: выступал детский коллектив Starkids Дворца искусств, свой концерт мы подготовили с нашими учащимися и педагогами дополнительного образования. С нами сотрудничает Бобруйский мясокомбинат, который проводил дегустацию вкусных изделий. Сегодня приходит проголосовать очень много молодых семей вместе с детьми. Все высказывают положительное отношение к изменениям в Конституцию и хотят видеть нашу страну мирной, счастливой, процветающей, – рассказала Татьяна Францевна.

Избиратели приходят на участки с хорошим настроением и желанием сделать правильный выбор.

Татьяна Лопатина:

– Как для любого гражданина Беларуси, прийти на референдум – моя гражданская позиция. Считаю, каждый должен сделать свой выбор. Я свой сделала. Я многодетная мама, а Конституция, за которую мы голосуем, – это будущее моих детей, наше общее будущее.

Виолетта Никонова:

– Прекрасное настроение в день референдума, решили всей семьей прийти проголосовать. Для нас это очень важно, потому что мы хотим принимать участие в жизни нашей Республики Беларусь. Хотим, чтобы с изменениями в Конституцию жизнь совершенствовалась и улучшалась, в том числе для молодых семей.

Елена Каравайчик:

– Для меня республиканский референдум – очень важное событие, поэтому я с удовольствием сегодня проголосовала. Желаю, чтобы моя страна была сильной, процветающей и мирной! На нашем избирательном участке организован хороший концерт, дети – молодцы, такие талантливые и творческие!

После того как выполнили гражданский долг, многие избиратели заходили в буфет, где Бобруйский мясокомбинат представил более 40 видов продукции. Можно продегустировать, а потом и купить разные виды колбасы, блюда национальной кухни, свежую выпечку.