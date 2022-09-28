Хотелось потанцевать. Эксперты исследовали следы обуви, которые оставил после себя хулиган в Горках

В г. Горки 16-летний парень обвиняется в совершении хулиганства. Потерпевший – студент одного из учебных заведений – рассказал правоохранителям, что оставил свой «Citroen Xantia» на ночь возле общежития, а утром обнаружил вмятины на крыше автомобиля, там же – следы обуви неизвестного.

В ходе осмотра места происшествия специалист Горецкого межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз изъял следы обуви на крыше авто. В поле зрения сотрудников милиции попал 16-летний местный житель, который может быть причастен к совершению данного преступления, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». У молодого человека изъяли кеды и направили на судебную трасологическую экспертизу. По результатам исследований судебный эксперт пришел к выводу, что следы обуви на крыше автомобиля и рисунок ходовой поверхности кед совпадают.

В ходе следствия установлено, что в ту ночь 16-летний местный житель употребил спиртное и, проходя мимо общежития около полуночи, залез на крышу автомобиля потерпевшего и потанцевал на ней, оставив после себя повреждения, и пошел дальше...

Уголовное дело передано в суд Горецкого района.