Хотелось бы лучше. Бобруйчанка интересуется ремонтными работами в своем доме

Светлана уже больше 15 лет живет на Лынькова, 53. Квартира на первом этаже стала альтернативой снесенным в свое время баракам на Шмидта. Женщина ухаживает за своими квадратными метрами, но считает, что за порогом и в подвале уход должен производиться усилиями коммунальных служб.

— В этом сезоне проводили ремонтные работы как раз под нашим палисадником – вели канализационную трубу к люку, — говорит бобруйчанка. – При проведении работ задели кабель. Долго стояла яма, которая была опасной, ведь гуляют дети. Я звонила во все инстанции. Наконец-то сделали. Но есть нюансы.

Претензии у бобруйчанки остались. Надвигается осень, а сырость в подвале добирается до ковров в квартире. Почтовые ящики и окна требуют замены. Провода без защитных коробов в пределах досягаемости детской руки (если подпрыгнуть). К слову, жильцов и гостей приветствуют малиновки на ветке – дом не совсем чтобы и позабыт. Дальше – стандартная зеленая с белым палитра стен. С глаз корреспондента, таких подъездов в городе хватает. Гораздо реже встретишь парадную с цветами на окошках, аккуратными ковриками… В основном это дело рук дружных соседей. Объединившись, бобруйчане порой создают образцовые подъезды, в которые приятно зайти. Подъезд – показатель общей культуры жильцов.

Заместитель директора по ремонту и эксплуатации жилищного фонда КУП ЖРЭУ Первомайского района Кристина Маркова поясняет, что подъезд находится в долевой собственности жильцов, следовательно, за замену и(или) ремонт почтовых ящиков и проводов ответственны они. Что касается возможности замены окон и устранения сырости в подвальном помещении, установят сотрудники предприятия, проведя дополнительную инспекцию дома. Вопрос будут держать на контроле.