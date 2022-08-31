Хороший сплав молодости и опыта: доля пенсионеров среди учителей Беларуси составляет 9,5%

Доля пенсионеров среди учителей составляет 9,5%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

В стране происходит постепенное омоложение педагогических кадров, доля пенсионеров среди учителей составляет 9,5%. Министр образования Андрей Иванец считает эту цифру оптимальной. "Подрастающее поколение, молодые специалисты, которые приходят работать в школы, нуждаются в наставничестве, и кто как не те педагоги, которые всю жизнь отработали в образовании, могут передать этот опыт. Это хороший сплав молодости и опыта", - отметил он.

По данным прошедшей вступительной кампании, каждый третий выпускник педагогического класса выбрал профильный вуз, каждый четвертый из поступающих на бюджет в педвуз - выпускник педкласса, а каждый пятый - отличник или медалист. Получается, что около 45% студентов педвуза - отличники или выпускники педклассов.

Кроме того, в этом году более 5,8 тыс. выпускников педагогических вузов приступили к работе. Также уже отработали год по специальности те, кто поначалу учился в педагогических классах, затем поступил в профильный вуз.