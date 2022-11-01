Хорошая самоделка подвела под нехорошую статью

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции провели санкционированный осмотр домовладения 60-летнего жителя Климовичского района и обнаружили предметы, схожие с оружием и патронами. По изъятым объектам судебные эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области провели ряд баллистических экспертиз. По результатам исследований судебным экспертом установлено, что все изъятые патроны являются боеприпасами, семьдесят три из которых являются спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения 5,6х16R, а сорок четыре – военными патронами 5,45х39, предназначенными для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия соответствующего калибра. Только два из представленных на исследование патронов не пригодны для стрельбы.

Наибольший интерес вызвала самодельная винтовка, исследовав которую судебный эксперт установил, что она является ручным длинноствольным гладкоствольным огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом по типу многозарядной винтовки под спортивно-охотничий патрон кольцевого воспламенения 5,6х16R, пригодным для стрельбы.

Стоит отметить, что «кулибин» постарался, изготовив «самоделку» подобно оружию, выпущенному соответствующими предприятиями и мастерами, очень аккуратно и качественно.

Впрочем, действиям сельчанина, хранившего оружие и боеприпасы, будет дана оценка с точки зрения уголовного законодательства – Климовичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Как пояснил мужчина следователям, самодельная винтовка и патроны ему достались от родственника, который уже умер, однако он сам не предпринял действий по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия.