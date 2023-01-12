«Холода с каждым днем будут сдавать позиции». Синоптики о погоде на 13-18 января

До плюс 7 градусов, туманы и мокрый снег ожидаются в Беларуси с 13 по 18 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"До конца недели в нашу страну продолжат поступать атмосферные фронты и теплые воздушные массы, холода с каждым днем будут сдавать свои позиции, а это значит, что в осадках начнут преобладать мокрый снег и дождь. И если пятница и суббота по температурному режиму еще будут довольно контрастными, то уже в воскресенье (15 января) температура воздуха по стране повысится и будет колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных значений", - рассказали в Белгидромете.

По предварительному прогнозу синоптиков, в первой половине следующей недели в стране по-прежнему будет сохраняться влияние атмосферных фронтов и теплых воздушных масс. В большинстве районов будут отмечаться осадки в виде мокрого снега и дождя. При поступлении теплого воздуха местами по Беларуси будут образовываться адвективные туманы, в отдельных районах ожидаются гололедные явления.

В пятницу, 13 января, ночью будет преимущественно без осадков. Днем в северо-западных и западных районах страны - небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью будет от минус 7 градусов по востоку до плюс 3 по западу. Днем ожидается 0 - плюс 6 градусов, а по востоку - минус 1-3 градуса.

В субботу, 14 января, на большей части территории страны прогнозируются осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 7 градусов по востоку до плюс 4 по западу. Днем будет минус 2 - плюс 4 градуса, а в юго-западных районах - до плюс 7.

В воскресенье, 15 января, ночью местами, утром и днем на большей части территории Беларуси ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Местами усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Ночью температура воздуха понизится до минус 4 - плюс 3 градусов. Днем столбик термометра покажет минус 2 - плюс 4 градуса, а по юго-западу - до плюс 6.

В понедельник, 16 января, на большей части территории станы будут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем по юго-западу ожидается до плюс 6.

Во вторник-среду, 17-18 января, на большей части территории Беларуси прогнозируются осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет в пределах минус 3 - плюс 3 градусов, днем - минус 1 - плюс 6.

По материалам belta.by.