Хоккейный клуб “Бобруйск-2” обыграл “Гомель-2” в товарищеской встрече
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Убедительную победу со счетом 6:3 одержал хоккейный клуб "Бобруйск-2" над ХК "Гомель-2" в товарищеской встрече в рамках подготовки к новому сезону.
Подробнее в ближайшем номере "БЖ".
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