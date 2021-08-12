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Спорт

Хоккейный клуб “Бобруйск-2” обыграл “Гомель-2” в товарищеской встрече

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Хоккейный клуб “Бобруйск-2” обыграл “Гомель-2” в товарищеской встрече
Убедительную победу со счетом 6:3 одержал хоккейный клуб "Бобруйск-2" над ХК "Гомель-2" в товарищеской встрече в рамках подготовки к новому сезону.
Подробнее  в ближайшем номере "БЖ".

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