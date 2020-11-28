Хоккейная команда Президента победила гродненцев в матче любительского турнира

Хоккейная команда Президента Беларуси одержала вторую кряду победу в XIV Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

Сегодня на льду столичного спорткомплекса "Олимпик Парк" президентская дружина обыграла хоккеистов Гродненской области со счетом 8:3 (4:0, 3:2, 1:1).

Ледовая дружина главы государства с самого начала захватила преимущество, стараясь как можно быстрее открыть счет. Цель была достигнута на третьей минуте поединка. Старания парнтеров по команде метким броском завершил Павел Волчек, которому ассистировал Константин Кольцов.