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Спорт

Хоккейная команда Президента победила гродненцев в матче любительского турнира

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Хоккейная команда Президента победила гродненцев в матче любительского турнира

Хоккейная команда Президента Беларуси одержала вторую кряду победу в XIV Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

Сегодня на льду столичного спорткомплекса "Олимпик Парк" президентская дружина обыграла хоккеистов Гродненской области со счетом 8:3 (4:0, 3:2, 1:1).

Ледовая дружина главы государства с самого начала захватила преимущество, стараясь как можно быстрее открыть счет. Цель была достигнута на третьей минуте поединка. Старания парнтеров по команде метким броском завершил Павел Волчек, которому ассистировал Константин Кольцов.

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