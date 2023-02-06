Хоккеисты «Динамо-Шинника» выиграли третий матч подряд в МХЛ

Хоккеисты бобруйского "Динамо-Шинника" одержали гостевую победу в чемпионате Молодежной хоккейной лиги.

В заключительном выездном матче нынешнего сезона МХЛ юные динамовцы встречались с московскими "Крыльями Советов". Стартовая треть закончилась с минимальным перевесом "бобров", незадолго до перерыва счет открыл Матвей Ладутько, признанный лигой лучшим новичком января. Иван Аношко и Даниил Липский укрепили преимущество "шинников" во втором периоде, на что хозяева сумели ответить только однажды. В заключительной трети соперники обменялись шайбами, в составе гостей отличился Тимофей Ковгореня. Итоговый счет - 4:2 в пользу бобруйчан.

Благодаря трехматчевой победной серии подопечные Андрея Михалева вышли на 2-е место в "серебряном" дивизионе Запада, в общей таблице конференции наша команда с 62 очками идет шестой среди 19 коллективов. Далее "Динамо-Шинник" ждет последняя в текущей регулярке домашняя серия из шести игр, которая стартует 14 февраля матчем против подмосковного "Атланта".