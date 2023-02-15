Хоккеисты «Динамо-Шинника» в овертайме уступили «Атланту» — 3:4

Бобруйский "Динамо-Шинник" прервал победную серию в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги.

В среду бобруйчане провели вторую за два дня встречу с главным конкурентом в борьбе за плей-офф МХЛ - подмосковным "Атлантом". Как и накануне, соседи по турнирной таблице Запада выдали крайне напряженный поединок. Защитник "шинников" Кирилл Гришков открыл счет на 3-й минуте поединка, но гости сравняли цифры еще до перерыва. На старте второго периода очередь отыгрываться настала уже для хозяев, с этой задачей справился форвард нашей команды Леонид Булгаков - 2:2. В заключительной трети игроки "Атланта" снова вышли вперед, но за 42 секунды до сирены юные динамовцы сумели спастись благодаря Матвею Ладутько. В овертайме хоккеисты из Мытищей все-таки вырвали победу со счетом 4:3, тем не менее, "Динамо-Шинник" заработал важное очко в битве за нокаут-раунд.

Подопечные Андрея Михалева прервали серию из четырех викторий кряду, но остались на 3-м месте в дивизионе и общей 7-й позиции в Западной конференции МХЛ. Бобруйчане опережают "Атлант" на два балла, сыграв при этом на матч меньше. Следующий поединок наша команда проведет 18 февраля дома против одного из лидеров текущего сезона - "Капитана" из Ступино. Встреча на "Бобруйск-Арене" стартует в 13.00.