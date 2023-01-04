Хоккеисты «Динамо-Шинника» повторно обыграли дальневосточный «Тайфун» в МХЛ

Хоккеисты бобруйского "Динамо-Шинника" одержали очередную победу в рамках регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В среду подопечные Андрея Михалева во второй раз за два дня встречались с "Тайфуном" из Владивостока, вчерашний матч закончился со счетом 5:4 в пользу белорусов. Повторный поединок также вышел крайне упорным: в основное время команды сыграли вничью 1:1, единственную шайбу за "бобров" провел Мирослав Михалев. Не выявил сильнейшего и овертайм, а в серии послематчевых бросков точнее оказались "шинники". В составе бобруйского клуба свои попытки реализовали Мирослав Михалев, Матвей Шидловский и Даниил Сотишвили.

Эта победа стала для "Динамо-Шинника" уже шестой кряду. Наша команда с 49 очками закрепилась на 2-м месте Серебряного дивизиона Западной конференции МХЛ, отрыв от ближайших преследователей составляет 5 баллов. Выездная серия бобруйчан продолжится 7 и 8 января матчами против "Сахалинских акул", обе встречи стартуют в 9.00 по белорусскому времени.