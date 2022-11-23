Хоккеисты «Динамо-Шинника» начали домашнюю серию в МХЛ с крупной победы

Хоккеисты бобруйского "Динамо-Шинника" с победы начали очередную домашнюю серию в рамках регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги.

Во вторник на столичной "Олимпик-Арене" юные динамовцы принимали худшую команду МХЛ - "Тайфун" из Приморского края. Стартовую треть белорусы завершили с минимальным преимуществом 1:0, но в последующих периодах разница в классе между коллективами была уже более очевидной. Во втором и третьем отрезке игры "шинники" отправили в чужие ворота по четыре шайбы, гости за эти 40 минут сумели ответить только трижды. В итоге разгромная победа бобруйского клуба со счетом 9:3, дублями в составе хозяев отметились Мирослав Михалев и Егор Бориков, ассистентский хет-трик оформил Леонид Булгаков.

Благодаря этой победе подопечные Андрея Михалева закрепились в зоне плей-офф МХЛ: наша команда с 30 очками занимает третье место в Серебряном дивизионе Западной конференции. Повторный поединок против "Тайфуна" "Динамо-Шинник" проведет в среду, начало – в 18.00.