Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» проиграли «Атланту» в МХЛ

Хоккеисты бобруйского "Динамо-Шинника" с поражения начали очередную выездную серию в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче гостевого турне подопечные Андрея Михалева встречались с основным соперником по дивизиону - подмосковным "Атлантом". Стартовый период обошелся без заброшенных шайб, основные события игры произошли во второй трети. По ходу отрезка бобруйчане дважды выходили вперед, но оба раза соперники сравнивали цифры. На четыре взятия ворот у команд ушло всего 10 минут, за белорусов отличились Матвей Ладутько и Даниил Криштофик, для которого эта шайба стала дебютной в сезоне. Вскоре после перерыва "Атлант" впервые в матче захватил лидерство - на исправление ситуации у "шинников" был почти весь третий период, но счет так и не изменился. В итоге 3:2 в пользу хозяев.

Это поражение стало для бобруйского клуба третьим в последних четырех матчах. Хоккеисты "Атланта" сравнялись с "Динамо-Шинником" по очкам, теперь оба клуба с 37 баллами делят 3-ю позицию "Серебряного" дивизиона МХЛ, которое является крайним местом для прохода в плей-офф. Повторный поединок между командами пройдет 14 декабря также в Мытищах и стартует в 19.00.