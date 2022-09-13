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Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» проиграли «Академии Михайлова» в МХЛ

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Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» проиграли «Академии Михайлова» в МХЛ

Хоккеисты бобруйского "Динамо-Шинника" в гостях проиграли МХК "Академия Михайлова" в очередном матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги.

Встреча в Туле закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Единственную шайбу в составе "шинников" провел нападающий Мирослав Михалев, реализовавший большинство в середине второго периода. Команды уже играли между собой накануне, сильнее в первом матче также оказались представители "Академии Михайлова" - 5:3.

 

 

Таким образом, после четырех игр сезона на счету команды из Бобруйска остаются два очка. Следующий матч в рамках "регулярки" Молодежной хоккейной лиги "Динамо-Шинник" проведет 21 сентября. В первом домашнем поединке чемпионата белорусы встретятся с клубом "СКА-Варяги" из Ленинградской области.

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