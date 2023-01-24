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Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» потерпели крупное поражение в регулярном чемпионате МХЛ

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Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» потерпели крупное поражение в регулярном чемпионате МХЛ

В восьмом подряд выездном матче с начала года юные динамовцы встречались с хоккейным клубом "Алмаз". В отличие от "шинников", команда из Череповца располагается далеко позади зоны плей-офф на Западе, однако статус аутсайдера не помешал хозяевам доминировать на льду. После двух периодов на табло горели еще приемлемые для белорусов 1:3, однако в заключительной 20-минутке игроки "Алмаза" отличились сразу пять раз, тем самым нанеся "Динамо-Шиннику" самое крупное поражение в текущем сезоне - 8:1. Единственную шайбу за нашу команду провел Матвей Ладутько.

Эта неудача стала для подопечных Андрея Михалева третьей в последних четырех матчах. Тем не менее "Динамо-Шинник" с 56 очками продолжает идти на 2-м месте в Серебряном дивизионе и на общей 6-й позиции в конференции. Правда, все главные конкуренты за плей-офф сыграли на несколько встреч меньше. Следующий поединок в МХЛ "бобры" проведут на домашней арене 29 января, в гости к бобруйчанам приедет ярославский "Локо". Взять реванш у "Алмаза" за разгромное поражение наш клуб постарается 1 февраля.

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