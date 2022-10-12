Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» одержали очередную победу в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги

Встреча юных динамовцев со «СКА-Варягами» в Санкт-Петербурге завершилась минимальной викторией гостей - 1:0. Единственную в матче шайбу в середине второго периода при игре в большинстве забросил защитник «шинников» Константин Волочко. Днем ранее в очном противостоянии команд сильнее также оказались белорусы - 3:2.

Данная победа стала для бобруйского клуба шестой в последних семи матчах. На данный момент динамовцы с 14 баллами располагаются на 4-м месте «Серебряного» дивизиона МХЛ, всего на очко отставая от зоны плей-офф. Следующие игры в регулярном чемпионате «шинники» проведут 15 и 16 октября в гостях у «СКА-Карелии» из Кондопоги. Ближайший домашний поединок бобруйчан состоится 3 ноября.