Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» одержали очередную победу в МХЛ

Хоккеисты бобруйского "Динамо-Шинника" провели очередной матч в рамках регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги.

Во вторник подопечные Андрея Михалева гостили в Балашихе у местных "Русских витязей". Счет в поединке был открыт на­ старте второго периода: при игре в большинстве отличился форвард бобруйчан Степан Звягин. Вскоре хозяева сравняли цифры на табло, но этот успех остался для "витязей" единственным - дальше забрасывали только белорусы. Сперва Даниил Липский вывел "шинников" вперед, а две минуты спустя Степан Звягин оформил дубль. В финальном периоде юные динамовцы довели счет до крупного - 5:1, постарались Леонид Булгаков и Матвей Ладутько.

Эта победа стала для бобруйского клуба пятой в последних шести матчах. На данный момент "Динамо-Шинник" с 20 баллами идет в зоне плей-офф МХЛ, располагаясь на 3-м месте дивизиона "Серебряный" Западной конференции. Следующий поединок в регулярном чемпионате наша команда проведет 27 октября в гостях у "Красной армии".­