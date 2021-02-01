Хоккеисты “Бобруйск-2” терпят поражение от “Шахтера”

В минувшее воскресенье в матче 43-го тура «Париматч-Высшая лига» ХК «Бобруйск-2» на своей площадке потерпел поражение от солигорского «Шахтера-2» со счетом 3:10.

Сегодня,1 февраля, команды вновь встретятся между собой на льду "Бобруйск-Арены", начало матча – в 13:00.