Хоккеисты “Бобруйск-2” терпят поражение от “Шахтера”
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В минувшее воскресенье в матче 43-го тура «Париматч-Высшая лига» ХК «Бобруйск-2» на своей площадке потерпел поражение от солигорского «Шахтера-2» со счетом 3:10.
Сегодня,1 февраля, команды вновь встретятся между собой на льду "Бобруйск-Арены", начало матча – в 13:00.
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