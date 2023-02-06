Хоккеист бобруйской команды Матвей Ладутько признан лучшим новичком недели в МХЛ

Молодежная хоккейная лига определила лучших игроков 22-й недели регулярного чемпионата МХЛ-2022/2023, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу лиги.

Лучшим новичком прошедшей недели был признан форвард бобруйского "Динамо-Шинника" Матвей Ладутько. За этот отрезок 18-летний нападающий провел два матча, в которых заработал 4 (3+1) результативных балла при показателе полезности +4. Ладутько провел один силовой прием, нанес пять бросков по воротам, оформил дубль в ворота череповецкого "Алмаза" и в итоге стал лучшим бомбардиром недели среди новичков. Ранее лига удостаивала Матвея Ладутько званий новичка месяца по итогам декабря и января.

На данный момент бобруйский "Динамо-Шинник", одержавший три победы кряду, занимает 2-е место в "серебряном" дивизионе Запада МХЛ, в общей таблице конференции "бобры" идут шестыми среди 19 команд.

Следующий поединок в лиге белорусские хоккеисты проведут 14 февраля дома против подмосковного "Атланта". Начало в 17.00.

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА, из архива Bobrlife.