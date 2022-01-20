Ход королев. Бобруйчанки завоевали победы чемпионата Беларуси по шахматам
58 0
В Минске завершились чемпионаты Беларуси по шахматам среди мужчин и среди женщин.
Турниры проводились по круговой системе в 1 круг.
В мужском турнире, где состязались 12 игроков, представитель Могилевской области Алексей Федоров завоевал бронзовую награду, набрав 7,5 очка. А обладателем «золота» стал Максим Царук из Минска (8 очков).
В женском турнире (10 игроков) чемпионкой Беларуси стала воспитанница бобруйской школы шахмат Ксения Зеленцова, которая лишь по дополнительным показателям обошла свою землячку Варвару Полякову (обе шахматистки набрали по 7,5 очка), занявшую второе место.
также
-
Ход королев. Бобруйчанки завоевали победы чемпионата Беларуси по шахматам
-
Соревнования по лыжным гонкам Могилевского областного управления Департамента охраны прошли в Чаусах
-
«Моржи» из России в Полоцком районе будут устанавливать рекорды Гиннесса
-
Почетное звание «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь» присвоено Игорю Бокому
-
Бобруйчанка, Варвара Полякова, вошла в четверку представителей Могилевской области в Чемпионате Республики по шахматам