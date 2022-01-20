Ход королев. Бобруйчанки завоевали победы чемпионата Беларуси по шахматам

В Минске завершились чемпионаты Беларуси по шахматам среди мужчин и среди женщин.

Турниры проводились по круговой системе в 1 круг.

В мужском турнире, где состязались 12 игроков, представитель Могилевской области Алексей Федоров завоевал бронзовую награду, набрав 7,5 очка. А обладателем «золота» стал Максим Царук из Минска (8 очков).

В женском турнире (10 игроков) чемпионкой Беларуси стала воспитанница бобруйской школы шахмат Ксения Зеленцова, которая лишь по дополнительным показателям обошла свою землячку Варвару Полякову (обе шахматистки набрали по 7,5 очка), занявшую второе место.