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Хочу выдать доверенность на авто третьему лицу

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Хочу выдать доверенность на авто третьему лицу

Вопрос: «Езжу на автомобиле по генеральной доверенности с правом передоверия и хочу выдать доверенность третьему лицу. Должен ли я поставить хозяина автомобиля в известность? На какой срок выдается такая доверенность?»

Отвечает Ольга Орищук, нотариус Могилевского нотариального округа:

  • В соответствии со статьей 188 Гражданского кодекса Республики Беларусь Вы можете передоверить полномочия другому лицу, так как это предусмотрено доверенностью. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана. Доверенность, выданная в порядке передоверия, не должна предусматривать больше полномочий, чем основная доверенность. Передавший полномочия другому лицу должен известить об этом выдавшего доверенность и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия. Неисполнение этой обязанности возлагает на передавшего полномочия ответственность за действия лица, которому он передал полномочия, как за свои собственные.

Для удостоверения доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, надо предоставить нотариусу основную доверенность с правом передоверия.

Извещать доверителя о передоверии рекомендую в письменной форме. Вы можете направить извещение письмом с уведомлением о вручении. Это позволит избежать споров о выполнении соответствующей обязанности.

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