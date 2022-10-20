Хочу французский… укол. Порядок получения прививок в Бобруйске

«Почему в одной из поликлиник города мне отказывают во французской прививке от гриппа, в то время как в средствах массовой информации объявили о начале прививок?» – задала вопрос Валентина.

В Бобруйском зональном центре гигиены и эпидемиологии мы нашли разъяснения по этой теме. Вакцина заказана согласно обоснованию контингентов учреждений здравоохранения нашего города, которое формируется в апреле каждого года в соответствии с поданными заявками амбулаторно-поликлинических учреждений.

Для иммунизации на платной основе предлагают вакцины «Ваксигрип Тетра» (Франция) и «Гриппол плюс» (Россия), получить которые можно по предварительной записи в амбулаторно-­поликлинической организации здравоохранения по месту жительства для подачи общереспубликанской заявки с учетом всех желающих лиц. Рекомендуем обратиться в поликлинику для учета вашего желания вакцинироваться на платной основе «Ваксигрип Тетра» при возможном дозаказе вакцины.

Хотелось бы напомнить, что в Бобруйске также можно вакцинироваться и от covid-19. В Беларусь поступила вакцина кубинского производства. Следует отметить, что кубинские вакцины в ходе клинического изучения продемонстрировали свою эффективность в отношении коронавирусной инфекции. Еще летом 2021 года вакцина была допущена для экстренного применения на Кубе и в Иране, причем не только у взрослых, но и у детей от 2 до 18 лет. Вакцинация на Кубе с использованием кубинских вакцин признана успешной, поскольку число случаев заболевания значительно снизилось с января 2022 года. После проведения необходимых процедур проверки качества вакцина поступит в регионы Беларуси.