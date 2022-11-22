«Хочется приезжать снова и снова»: гости из Минска поделились впечатлениями о Бобруйске

Участники VIII Республиканского фестиваля национальной драматургии имени В.И. Дунина-Марцинкевича Арина Орлова и Степан Кравчук, студенты 3-го курса специальности «Режиссура (Режиссура драматического театра)» Белорусской государственной академии искусств, приехавшие из Минска, поделились эмоциями и впечатлениями о Бобруйске.

– Нам очень понравился город! Гуляя около бобруйского театра, я поняла, что это старый район. Домики очень уютные. Бобруйск тихий, спокойный, очень располагает к прогулкам. Приятно здесь находиться. Мы были у памятника Шуре Балаганову возле ресторана «Чырвоная вежа», здание которого, как я поняла, раньше было водонапорной башней. Напротив башни очень интересное здание в английском стиле. Вечером видели «зеленую библиотеку» – дом купчихи Кацнельсон. Хочу вернуться туда в дневное время. Восхищена, что сохранены такие старые постройки, – отметила Арина Орлова. – Мы остановились в гостинице «Турист», которая расположена неподалеку от Березины. Там тоже очень понравилось. Вообще проживали в хороших условиях, нас прекрасно кормили, везде чисто и аккуратно – словом, огромное спасибо за отличную организацию. На фестивале мы впервые. Посещая спектакли, видела, что люди активно ходят в театр и бобруйский зритель дарит искреннюю отдачу актерам. Хочется приезжать снова и снова.

– Мы все время проводили с Ариной в прогулках по городу. Бобруйск такой интересный. Здесь много зеленых зон. И парк рядом с театром есть, где можно хорошо провести время. Немало старых зданий, хорошо, что такие достопримечательности можно посмотреть. Очень приятный город. В какую бы сторону ни пошел, везде наслаждаешься, – рассказывает Степан Кравчук. – Нравится буквально все. Совсем не хочется никуда уезжать.

Виктор ЧАБАН, фото автора.