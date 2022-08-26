Хлеборобы СПК «Колхоз «Родина» первыми в Могилевской области намолотили 4 тыс. т

Хлеборобы СПК "Колхоз "Родина" (Белыничский район) Николай Даречкин и Евгений Сарбаев первыми в Могилевской области намолотили 4 тыс. т зерна. Об этом сообщили в областном объединении профсоюзов.

Чествование передовиков состоялось утром 25 августа на машинном дворе хозяйства. Лидеры уборочной принимали поздравления и денежные премии за свой труд в том числе и от профсоюзов. Председатель Могилевского областного объединения профсоюзов Дмитрий Янков поблагодарил экипаж за вклад в урожай этого года, пожелал комбайнерам здоровья и удачи. "Вашими результатами и достижениями гордится вся область, будьте и дальше лидерами в этом нелегком деле и прославляйте свою малую родину самоотверженным трудом", - подчеркнул он.

Поздравления и заслуженные награды также принимал молодежный экипаж Владимира Казакова и Виктора Васильева, который достиг по намолотам результата в 3 тыс. т, а также тандем Юрия Зайцева и Артура Кудина, преодолевший на уборочной двухтысячный рубеж.

На сегодняшний день хлеборобы Белыничского района убрали 15,4 тыс. га, или 90% площадей зерновых и зернобобовых культур, намолочено 57,5 тыс. т. Средняя урожайность превысила 37,4 ц/га. Это один из лучших показателей в Могилевской области - третий результат после Шкловского и Кировского районов.

Всего в регионе убрано 293,7 тыс. га, или 89%, намолочено 914,1 тыс. т при средней урожайности 31,1 ц/га. По прогнозам, к началу следующей недели, через 3-4 дня, регион преодолеет по намолотам рубеж в 1 млн т.