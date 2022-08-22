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Фотофакт

Хлеборобы Шкловского района первыми в Могилевской области намолотили 100 000 тонн зерна

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Хлеборобы Шкловского района первыми в Могилевской области намолотили 100 000 тонн зерна

Шкловские хлеборобы 20 августа преодолели планку в 100 тысяч тонн обмолоченного зерна урожая-2022. С этим знаменательным событием хлеборобов района поздравил председатель райисполкома Андрей Камко. Об этом пишет «Ударны фронт».

В своем поздравлении Андрей Леонидович поблагодарил всех аграриев и тех, кто был приближен к уборке урожая, за нелегкий труд и самоотверженность, с какой они убирали хлеб с полей и показали высокий уровень производства, хозяйское отношение к делу и любовь к земле. Важно, что и благодаря шкловчанам каравай республики увеличился и в этом есть заслуга тружеников нашего района. «Не сбавляйте темпов, вы обеспечиваете продовольственную безопасность страны», – обратился ко всем присутствующим Андрей Леонидович и вручил благодарственные письма райисполкома за плодотворный добросовестный труд и личный вклад в намолот 100 тысяч тонн в Шкловском районе ряду руководителей сельхозорганизаций и главе КФХ Владимиру Малиновскому. Караваи также были переданы лучшим труженикам.

Принимали поздравления и подарки присутствующие на празднике хлеборобы от председателя райкома профсоюза АПК Алексея Дедкова. Радостное настроение поддерживали артисты районного Дома культуры.

по материалам Mogilevnews

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